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Кунде - о плотном футбольном календаре: Наступит время, когда нам придется бастовать
Футболист выразил свое недовольство
Фото - Аліна Єрофеєва
Правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде недоволен плотным футбольным календарем.
"С каждым годом у нас больше игр и меньше отдыха. Мы, футболисты, говорим об этом уже 3-4 года, но никто не обращает на нас внимания.
Наступит время, когда нам придется бастовать, чтобы нас услышали, как сказал Родри".
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