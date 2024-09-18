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Кунде - о плотном футбольном календаре: Наступит время, когда нам придется бастовать

Испания
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Футболист выразил свое недовольство

Кунде - о плотном футбольном календаре: Наступит время, когда нам придется бастовать

Фото - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде недоволен плотным футбольным календарем.

"С каждым годом у нас больше игр и меньше отдыха. Мы, футболисты, говорим об этом уже 3-4 года, но никто не обращает на нас внимания.

Наступит время, когда нам придется бастовать, чтобы нас услышали, как сказал Родри".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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