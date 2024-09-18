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"Есть значительные изменения". Президент Ла Лиги отреагировал на громкое заявление Винисиуса
Ситуация набирает обороты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на громкое заявление Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.
"Пятнадцать лет назад были скандирования от групп людей, но сейчас есть значительные изменения. Следующим шагом является полностью убрать эти скандирования или свести их к минимуму. Мы также должны применить санкции за такое поведение в социальных сетях".
Напомним, что Винисиус призвал лишить Испанию права на проведение Чемпионата мира 2030 года из-за многочисленных случаев расизма.
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