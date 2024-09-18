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Примера. Бетис — Хетафе 2:1. Настоящее возвращение Ло Чельсо
Синие в беде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Бетис" в перенесенном матче 3-го тура одолел дома кризисный "Хетафе".
Команда Мануэля Пеллегрини больше владела мячом и создала в разы больше моментов, чем соперник, который приехал главным образом защищать 0:0.
Еще в первом тайме Абде и Роке могли забивать, но Сория на воротах отбивал очень сложные мячи.
Перфоманс вратаря "Хетафе" продолжился с удвоенной силой после перерыва, когда он отбивал попытки Бельерина, Льоренте, Роке (дважды). Давид — герой игры, спору нет, хотя и не смог дотащить своих до ничьей.
Ближе к концу игры своих подвел Милья, сыграв рукой при подаче, и Ло Чельсо с точки открыл счет.
Ну, а на 74-й минуте Джованни оформил дубль дальним ударом с рикошетом, таким образом в полный голос заявив Ла Лиге — я вернулся!
Безусловно, это хорошая новость для всех, сильные игроки в испанских середняках сейчас на вес золота. В таблице же у "Бетикос" 8 очков, это ТОП-7, а "Хетафе" плетется в зоне вылета с 3 баллами.
3-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Хетафе" - 2:1
Голы: Ло Чельсо, 61 (с пенальти), 74 — Арамбарри, 90+2
"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Льоренте, Натан, Перро (Рикардо Родригес, 46) — Альтимира, Рока — Форнальс (Руибаль, 77), Ло Чельсо (Лосада, 78), Абде (Хуанми, 86) — Витор Роке (Авила, 86)
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Сола (Арамбарри, 62), Милья (Риско, 75), Аленья (Сантьяго, 75), Уче — Йылдырым (Майораль, 75), Питер Федерико (Карлес Перес, 46)
Предупреждения: Перро, 38, Форнальс, 43, Руи Силва, 88 — Сола, 12, Аленья, 13, Альдерете, 15, Йылдырым, 58, Рико, 64
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