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Карвахаль готов присоединиться к забастовке футболистов
Ситуация усложняется
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался плотный футбольный календарь.
"Объявить забастовку для нас как для игроков - это возможность. То, что говорят футболисты не учитывают, надо повышать голос".
Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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