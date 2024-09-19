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Карвахаль готов присоединиться к забастовке футболистов

Испания

Ситуация усложняется

Карвахаль готов присоединиться к забастовке футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался плотный футбольный календарь.

"Объявить забастовку для нас как для игроков - это возможность. То, что говорят футболисты не учитывают, надо повышать голос".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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