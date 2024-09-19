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"Он будет одним из лучших в этом поколении". Роналду высказался о талантливом вингере Барселоны

Испания

Легендарный футболист считает Ямала очень талантливым игроком

"Он будет одним из лучших в этом поколении". Роналду высказался о талантливом вингере Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный футболист Криштиану Роналду высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Он очень талантливый. Надеюсь, у него не будет никаких проблем в будущем, и я думаю, что он будет одним из лучших в этом поколении", - сказал Роналду.

Ямал в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 5 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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Криштиану Роналду Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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