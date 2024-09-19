Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он будет одним из лучших в этом поколении". Роналду высказался о талантливом вингере Барселоны
Легендарный футболист считает Ямала очень талантливым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.
"Он очень талантливый. Надеюсь, у него не будет никаких проблем в будущем, и я думаю, что он будет одним из лучших в этом поколении", - сказал Роналду.
Ямал в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 5 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
- Новый босс Довбика, молчание Холанда и промах Судакова. Главные новости за 18 сентября
- "Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн