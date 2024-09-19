"Он будет одним из лучших в этом поколении". Роналду высказался о талантливом вингере Барселоны

Легендарный футболист Криштиану Роналду высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Он очень талантливый. Надеюсь, у него не будет никаких проблем в будущем, и я думаю, что он будет одним из лучших в этом поколении", - сказал Роналду.