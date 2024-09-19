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Куртуа - о характере Карвахаля: Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить

Испания
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Тибо поделился своими мыслями

Куртуа - о характере Карвахаля: Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал о характере своего партнера по команде Дани Карвахаля.

"Когда мы играем, он - тот, кто больше всего любит подстрекать людей. Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить. Когда ты делаешь одну-две ошибки, Дани ничего тебе не говорит. На третьей или четвертой ошибке он все тебе выскажет".

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 24 сентября. Команда сыграет против "Алавеса".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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