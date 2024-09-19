Куртуа - о характере Карвахаля: Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал о характере своего партнера по команде Дани Карвахаля.

"Когда мы играем, он - тот, кто больше всего любит подстрекать людей. Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить. Когда ты делаешь одну-две ошибки, Дани ничего тебе не говорит. На третьей или четвертой ошибке он все тебе выскажет".