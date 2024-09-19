Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа - о характере Карвахаля: Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить
Тибо поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал о характере своего партнера по команде Дани Карвахаля.
"Когда мы играем, он - тот, кто больше всего любит подстрекать людей. Когда команда проигрывает, с ним невозможно говорить. Когда ты делаешь одну-две ошибки, Дани ничего тебе не говорит. На третьей или четвертой ошибке он все тебе выскажет".
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 24 сентября. Команда сыграет против "Алавеса".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Уже не 150 млн. Шахтер снизил цену на Судакова
- Аталанта - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2024
- "Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн