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Барселона готовится подписать новый контракт с Nike

Испания
Обновлено

Переговоры находятся на финальной стадии

Барселона готовится подписать новый контракт с Nike

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Барселона" готовится к подписанию нового контракта с Nike.

Каталонский клуб находится на финальной стадии переговоров о продолжении сотрудничества с компанией. Новое соглашение должно решить несколько важных вопросов, в частности возвращение клуба к правилу 1:1.

Добавим, что текущий контракт "Барселоны" с американским брендом истекает через четыре года.

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Барселона Nike
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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