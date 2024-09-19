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Барселона готовится подписать новый контракт с Nike
Переговоры находятся на финальной стадии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" готовится к подписанию нового контракта с Nike.
Каталонский клуб находится на финальной стадии переговоров о продолжении сотрудничества с компанией. Новое соглашение должно решить несколько важных вопросов, в частности возвращение клуба к правилу 1:1.
Добавим, что текущий контракт "Барселоны" с американским брендом истекает через четыре года.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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