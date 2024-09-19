Барселона готовится подписать новый контракт с Nike

"Барселона" готовится к подписанию нового контракта с Nike.

Каталонский клуб находится на финальной стадии переговоров о продолжении сотрудничества с компанией. Новое соглашение должно решить несколько важных вопросов, в частности возвращение клуба к правилу 1:1.

Добавим, что текущий контракт "Барселоны" с американским брендом истекает через четыре года.