Президент Ла Лиги - о деле Негрейры: Я считаю, что Барселону признают виновной

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что "Барселона" будет признана виновной в деле о выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Хосе Мария Энрике Негрейре.

"Я считаю, что "Барселону" признают виновной, хотя наказание может отличаться от того, о котором говорят СМИ", - заявил Тебас в интервью подкасту "The Wild Project".

Каталонский клуб отрицает любые обвинения по этому делу. Пока неизвестно, когда расследование будет завершено.