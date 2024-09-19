Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги - о деле Негрейры: Я считаю, что Барселону признают виновной
Хавьер Тебас снова высказался о деле Негрейры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что "Барселона" будет признана виновной в деле о выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Хосе Мария Энрике Негрейре.
"Я считаю, что "Барселону" признают виновной, хотя наказание может отличаться от того, о котором говорят СМИ", - заявил Тебас в интервью подкасту "The Wild Project".
Каталонский клуб отрицает любые обвинения по этому делу. Пока неизвестно, когда расследование будет завершено.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Несмотря на два подряд поражения. Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
- "Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн