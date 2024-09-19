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Президент Ла Лиги - о деле Негрейры: Я считаю, что Барселону признают виновной

Испания

Хавьер Тебас снова высказался о деле Негрейры

Президент Ла Лиги - о деле Негрейры: Я считаю, что Барселону признают виновной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что "Барселона" будет признана виновной в деле о выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Хосе Мария Энрике Негрейре.

"Я считаю, что "Барселону" признают виновной, хотя наказание может отличаться от того, о котором говорят СМИ", - заявил Тебас в интервью подкасту "The Wild Project".

Каталонский клуб отрицает любые обвинения по этому делу. Пока неизвестно, когда расследование будет завершено.

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Барселона Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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