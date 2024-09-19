Реал решил поднять зарплату Беллингему и Винисиусу до уровня Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил значительно повысить зарплату Джуду Беллингему и Винисиусу Жуниору.

Таким образом, их доходы теперь сравняются с зарплатой Килиана Мбаппе, который этим летом перешел в "Реал" из "ПСЖ".

Сейчас француз зарабатывает 15 миллионов евро, тогда как Беллингем и Винисиус получают около 10 миллионов евро в год.