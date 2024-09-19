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Реал решил поднять зарплату Беллингему и Винисиусу до уровня Мбаппе

Испания
Обновлено

Об этом сообщает Football-Espana

Реал решил поднять зарплату Беллингему и Винисиусу до уровня Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил значительно повысить зарплату Джуду Беллингему и Винисиусу Жуниору.

Таким образом, их доходы теперь сравняются с зарплатой Килиана Мбаппе, который этим летом перешел в "Реал" из "ПСЖ".

Сейчас француз зарабатывает 15 миллионов евро, тогда как Беллингем и Винисиус получают около 10 миллионов евро в год.

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Винисиус Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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