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Реал решил поднять зарплату Беллингему и Винисиусу до уровня Мбаппе
Об этом сообщает Football-Espana
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил значительно повысить зарплату Джуду Беллингему и Винисиусу Жуниору.
Таким образом, их доходы теперь сравняются с зарплатой Килиана Мбаппе, который этим летом перешел в "Реал" из "ПСЖ".
Сейчас француз зарабатывает 15 миллионов евро, тогда как Беллингем и Винисиус получают около 10 миллионов евро в год.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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