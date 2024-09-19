Примера. Леганес — Атлетик 0:2. Баски подбираются к зоне ЛЧ

"Атлетик" во второй раз кряду победил на выезде — на сей раз баскам не помешала даже ротация.

На первый тайм не вышли Гурусета, Сансет, Иньяки, Прадос и многие другие — так Эрнесто Вальверде берег силы команды на старт в Лиге Европы.

Получилось ли у Муравья? Абсолютно.

Первый тайм — тотально безыдейное зрелище почти без опасных атак от обеих команд. И вдобавок ливень, как из ведра.

4 - @Athletic_en ????⚪️ attacker Iñaki @Williaaams45 has been involved in four goals in his last two @LaLigaEn games (1 goal, 3 assists), as many as in his previous 22 games in the competition (4 goals). Lion. pic.twitter.com/B6mlpvU8pJ — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2024

На второй же тайм Бильбао выпустил основу с лавки — и мгновенно все стало на места. Дани Вивиан забил с помощью рикошета в ходе массированной атаки, а снял все вопросы Иньяки Уильямс в контрвыпаде — ему помог идеальный прострел Горосабеля.

В таблице после победы у басков стало 10 очков, это 5-е место. У "Леганеса" - 5 баллов и он уже 4 тура кряду не забивает голов; тревожный симптом.

7-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Атлетик" - 0:2

Голы: Вивиан, 65, Уильямс, 75

"Леганес": Сориано — Розье, Саэнс (Тапиа, 72), Серхио Гонсалес, Настасич, Франкеса — Брашанац (Крус, 72), Сиссе, Роберто Лопес (Мунир, 80) — де ла Фуэнте, Алле (Диего Гарсия, 80)

"Атлетик": Агирресабала — Горосабель, Вивиан, Нуньес, Берчиче — де Галларета (Эррера, 63), Весга (Прадос, 57)— Нико Уильямс (Гурусета, 46), Унаи Гомес (Сансет, 57), Беренгер — Джало (Уильямс, 56)

Предупреждения: де ла Фуэнте, 41, Розье, 63, Тапиа, 90