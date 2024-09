Примера. Леганес — Атлетик 0:2. Баски подбираются к зоне ЛЧ

"Атлетик" во второй раз кряду победил на выезде — на сей раз баскам не помешала даже ротация.

На первый тайм не вышли Гурусета, Сансет, Иньяки, Прадос и многие другие — так Эрнесто Вальверде берег силы команды на старт в Лиге Европы.

Получилось ли у Муравья? Абсолютно.

Первый тайм — тотально безыдейное зрелище почти без опасных атак от обеих команд. И вдобавок ливень, как из ведра.

4 - @Athletic_en ????⚪️ attacker Iñaki @Williaaams45 has been involved in four goals in his last two @LaLigaEn games (1 goal, 3 assists), as many as in his previous 22 games in the competition (4 goals). Lion. pic.twitter.com/B6mlpvU8pJ