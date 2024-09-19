Саудовская авиакомпания Riyadh Air хочет приобрести 100% акций мадридского "Атлетико".

Riyadh Air уже является титульным спонсором клуба, а также ведет переговоры о приобретении прав на название стадиона. Теперь же амбиции саудовцев возросли - они стремятся стать полноправными владельцами одного из самых известных европейских футбольных клубов.

Все будет зависеть от решения генерального директора "Атлетико" Мигеля Анхеля Хиль, если он все-таки решит продать свои акции.