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Авиакомпания Riyadh Air хочет приобрести 100% акций мадридского Атлетико

Испания

Все будет зависеть от решения генерального директора клуба

Авиакомпания Riyadh Air хочет приобрести 100% акций мадридского Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

Новина українською

Саудовская авиакомпания Riyadh Air хочет приобрести 100% акций мадридского "Атлетико".

Riyadh Air уже является титульным спонсором клуба, а также ведет переговоры о приобретении прав на название стадиона. Теперь же амбиции саудовцев возросли - они стремятся стать полноправными владельцами одного из самых известных европейских футбольных клубов.

Все будет зависеть от решения генерального директора "Атлетико" Мигеля Анхеля Хиль, если он все-таки решит продать свои акции.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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