Испания
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Ла Лига выиграла суд по нелегальной трансляции матчей в Аргентине
Google обязан заблокировать все домены
La Liga
Ла Лига выиграла суд относительно нелегальной трансляции матчей высшего дивизиона Испании в Аргентине.
По решению аргентинского суда, Google обязан заблокировать все домены, связанные с пиратской платформой Magis TV, которая незаконно транслировала матчи испанской лиги.
Это решение было принято после тщательного расследования, проведенного аргентинскими властями.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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