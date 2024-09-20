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Ла Лига выиграла суд по нелегальной трансляции матчей в Аргентине

Испания

Google обязан заблокировать все домены

Ла Лига выиграла суд по нелегальной трансляции матчей в Аргентине

La Liga

Новина українською

Ла Лига выиграла суд относительно нелегальной трансляции матчей высшего дивизиона Испании в Аргентине.

По решению аргентинского суда, Google обязан заблокировать все домены, связанные с пиратской платформой Magis TV, которая незаконно транслировала матчи испанской лиги.

Это решение было принято после тщательного расследования, проведенного аргентинскими властями.

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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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