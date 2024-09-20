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Анчелотти: Футболисты не будут иметь никаких проблем со снижением зарплат, если они играют меньше

Испания

Тренер Реала высказался о перегруженном календаре матчей

Анчелотти: Футболисты не будут иметь никаких проблем со снижением зарплат, если они играют меньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предложил способ решения проблемы плотного графика матчей.

"Стоит задуматься. Чтобы избежать травм, нужно играть меньше. Футболисты не будут иметь никаких проблем со снижением зарплат, если они играют меньше".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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