Гюндоган: Для меня была честью играть за Барселону, возможно, при других обстоятельствах все было бы иначе

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вспомнил о своих выступлениях за "Барселону" в прошлом сезоне.

"Может люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона мы имели 85 очков, что всего на 3 меньше, чем в предыдущем году. Тогда мы играли против сложного соперника - "Реала".

Для меня была честь играть за Барселону. При других обстоятельствах, возможно, все было бы иначе. Это был тяжелый, но в то же время замечательный опыт. Поэтому я ни о чем не жалею".