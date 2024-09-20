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Гюндоган: Для меня была честью играть за Барселону, возможно, при других обстоятельствах все было бы иначе
Илкай вспомнил о своих выступлениях за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вспомнил о своих выступлениях за "Барселону" в прошлом сезоне.
"Может люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона мы имели 85 очков, что всего на 3 меньше, чем в предыдущем году. Тогда мы играли против сложного соперника - "Реала".
Для меня была честь играть за Барселону. При других обстоятельствах, возможно, все было бы иначе. Это был тяжелый, но в то же время замечательный опыт. Поэтому я ни о чем не жалею".
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