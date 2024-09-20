Реал Мадрид – Эспаньол. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024

Чемпионат Испании, шестой тур

21 сентября, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

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До своего вылета в Сегунду "Эспаньол" часто был неудобным соперником для "Реала". То первым забьет в личном матче, то неожиданно победит, то отпустит ничью только перед завершением поединка. В этом сезоне каталонцы очень неплохо, как для своего уровня, стартовали в Ла Лиге после возвращения. Сможет ли снова "Эспаньол" запихнуть "сливочным" палки в колеса?

Новости Реала

Посреди недели "Реал" стартовал в Лиге чемпионов. Не то, чтобы уверенно это сделал. В соперниках был "Штутгарт", который удивил не только в прошлом сезоне, но и в прошлый вторник. Лишь замены помогли “сливочным” избежать ничейного результата: Модрич сделал ассист на Рюдигера, а Эндрик забил. А с другой стороны – что же необычного? То, что “Реал” в конце дожал соперника и все-таки победил? Это – точно нет. Скорее то, как он позволял играть оппоненту, особенно это касается первого тайма. Еще до перерыва “Штутгарт” мог отмечаться.

Защита титулы Ла Лиги началась не слишком "мощно". Из пяти матчей уверенным был только поединок разве что против "Вальядолида" (3:0), и то - скорее второй тайм. Восемь из своих девяти голов в чемпионате "Реал" забил после перерыва. Это и логично, если посмотреть на скамейку запасных мадридцев и сравнить ее даже с основным составом соперника. Но пока: третье место у Ла Лиги и четыре очка отрыва от "Барселоны". Не то положение, о котором можно мечтать.

Кадры хозяев

Четыре потери у "сливочных" перед этим матчем. Не сыграют в поединке против каталонцев Алаба, Камавинга, Себальос и Диас. Первые двое в этом сезоне еще не играли, а Дани и Браим – потери именно усиления команды со скамейки запасных.

Новости Эспаньола

Результаты каталонцев очень осторожны: разрыва больше чем в один мяч нет. А все пять матчей имели разные сценарии. В первых двух – минимальные поражения, однако по игре "Эспаньол" нарабатывал минимум на ничью. Дальше были выездные нули из "Атлетико", где только нереализация "матрасников" позволила каталонцам заработать первый зачетный пункт в сезоне.

Последние два матча "Эспаньол" выиграл. Сначала одержал волевую победу над Райо Вальекано. А 14 сентября подопечные Гонсало встречались с "Алавесом". Вот здесь "Эспаньол" реализовал чуть ли не все свои моменты. Особенно это касается Пуадо, который немало промахнулся в предыдущих матчах, а в этом моменте оформил хет-трик. Когда каталонцы повели в счете 2:1, а затем 3:1 становилось постепенно тяжелее обороняться, но "Алавес" смог забить только на один гол. Поэтому реализация твоя плюс нереализация соперника равна победе. И пока команда находится на 12-м месте. Достаточно неплохо для коллектива, который только что поднялся из Сегунды.

Кадры гостей

Эспосито выбыл еще в прошлом сезоне и до сих пор не восстановился от тяжелой травмы колена. Также основной защитник Калеро пропустил предыдущий матч против "Алавеса" из-за повреждения лодыжки, но вполне может восстановиться до текущего матча.

Последние пять матчей Реала и Эспаньола

Последние пять встреч хозяев

17.09. Реал Мадрид – Штутгарт 3:1 (ЛЧ)

14.09. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:2 (Ла Лига)

01.09. Реал Мадрид – Бетис 2:0 (Ла Лига)

29.08. Лас-Пальмас – Реал Мадрид 1:1 (Ла Лига)

25.08. Реал Мадрид – Вальядолид 3:0 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

14.09. Эспаньол – Алавес 3:2 (Ла Лига)

31.08. Эспаньол – Райо Вальекано 2:1 (Ла Лига)

28.08. Атлетико – Эспаньол 0:0 (Ла Лига)

24.08. Эспаньол – Реал Сосьедад 0:1 (Ла Лига)

19.08. Вальядолид – Эспаньол 1:0 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между соперниками

11.03.23. Реал Мадрид – Эспаньол 3:1 (Ла Лига)

28.08.22. Эспаньол – Реал Мадрид 1:3 (Ла Лига)

30.04.22. Реал Мадрид – Эспаньол 4:0 (Ла Лига)

03.10.21. Эспаньол – Реал Мадрид 2:1 (Ла Лига)

28.06.20. Эспаньол – Реал Мадрид 0:1 (Ла Лига)

Турнирная таблица чемпионата Испании

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 5 5 0 0 17-4 15 2 "Атлетико" 5 3 2 0 9-2 11 3 "Реал" 5 3 2 0 9-2 11 4 "Вильярреал" 5 3 2 0 11-8 11 5 "Атлетик" 6 3 1 2 8-6 10 6 "Сельта" 5 3 0 2 13-10 9 7 "Бетис" 5 2 2 1 5-4 8 8 "Мальорка" 6 2 2 2 4-4 8 9 "Райо Вальекано" 5 2 1 2 7-6 7 10 "Алавес" 5 2 1 2 7-6 7 11 "Жирона" 5 2 1 2 8-8 7 12 "Эспаньол" 5 2 1 2 5-5 7 13 "Осасуна" 5 2 1 2 6-10 7 14 "Севилья" 5 1 2 2 4-6 5 15 "Леганес" 6 1 2 3 3-7 5 16 "Реал Сосьедад" 6 1 1 4 3-7 4 17 "Вальядолид" 5 1 1 3 2-13 4 18 "Хетафе" 5 0 3 2 2-4 3 19 "Лас-Пальмас" 5 0 2 3 6-10 2 20 "Валенсия" 5 0 1 4 3-10 1

Ставки и коэффициенты на матч Реал Мадрид – Эспаньол

Прогноз матча Реал Мадрид – Эспаньол от UA-Football

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В последний раз "сливочные" не побеждали "Эспаньол" дома почти 12 лет назад. Более того, после этого пропустили на "Бернабеу" от "попугаев" всего два гола за 10 матчей, забив 27. И не только историческая разница огромна, а текущее игровое состояние команд – тоже. Прогноз: Сухая победа "Реала" (Кф 1,77).