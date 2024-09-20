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Президент Ла Лиги получил выговор от испанского суда

Испания

В 2021 году клубы Ла Лиги проголосовали за инвестиционное соглашение на 2 миллиарда евро

Президент Ла Лиги получил выговор от испанского суда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, получил выговор от Административного спортивного суда Испании (TAD) по жалобе, поданной мадридским "Реалом".

Клуб обвинял Тебаса в злоупотреблении своими полномочиями и отсутствии прозрачности во время созыва общего собрания в августе 2021 года, где обсуждалась сделка с CVC Capital Partners на сумму 2 миллиарда евро.

Ла Лига не согласна с решением TAD и планирует подать апелляцию:

"TAD вынес решение по жалобе ФК "Реал Мадрид" на созыв Генеральной Ассамблеи 12.08.2021 за восемь дней, вместо необходимых 10 дней, используя срочную процедуру, без четкой причины.

С точки зрения LALIGA, в действиях президента Хавьера Тебаса Медрано нет никаких нарушений. Более того, созыв Генеральной Ассамблеи соответствовал всем уставным требованиям".

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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