Президент Ла Лиги получил выговор от испанского суда

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, получил выговор от Административного спортивного суда Испании (TAD) по жалобе, поданной мадридским "Реалом".

Клуб обвинял Тебаса в злоупотреблении своими полномочиями и отсутствии прозрачности во время созыва общего собрания в августе 2021 года, где обсуждалась сделка с CVC Capital Partners на сумму 2 миллиарда евро.

Ла Лига не согласна с решением TAD и планирует подать апелляцию: