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Президент Ла Лиги получил выговор от испанского суда
В 2021 году клубы Ла Лиги проголосовали за инвестиционное соглашение на 2 миллиарда евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, получил выговор от Административного спортивного суда Испании (TAD) по жалобе, поданной мадридским "Реалом".
Клуб обвинял Тебаса в злоупотреблении своими полномочиями и отсутствии прозрачности во время созыва общего собрания в августе 2021 года, где обсуждалась сделка с CVC Capital Partners на сумму 2 миллиарда евро.
Ла Лига не согласна с решением TAD и планирует подать апелляцию:
"TAD вынес решение по жалобе ФК "Реал Мадрид" на созыв Генеральной Ассамблеи 12.08.2021 за восемь дней, вместо необходимых 10 дней, используя срочную процедуру, без четкой причины.
С точки зрения LALIGA, в действиях президента Хавьера Тебаса Медрано нет никаких нарушений. Более того, созыв Генеральной Ассамблеи соответствовал всем уставным требованиям".
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