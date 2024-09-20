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Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком
Начались переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником Педри.
По информации Маттео Моретто в ежедневном брифинге Фабрицио Романо, спортивный директор клуба Деку уже встретился с агентами футболиста, чтобы обсудить детали нового соглашения.
Напомним, что у 21-летнего испанца контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Педри в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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