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Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком

Испания

Начались переговоры

Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником Педри.

По информации Маттео Моретто в ежедневном брифинге Фабрицио Романо, спортивный директор клуба Деку уже встретился с агентами футболиста, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Напомним, что у 21-летнего испанца контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Педри в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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