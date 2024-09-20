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"Я начинаю волноваться". Фергюсон рассказал о своем здоровье
Легенда МЮ поделился своими переживаниями относительно своего здоровья
google.co.uk
Алекс Фергюсон, который навсегда вошел в историю "Манчестер Юнайтед", рассказал о своем здоровье.
"Честно говоря, память у меня, слава Богу, еще достаточно хорошая, но не знаю, останется ли такой. Я переживаю за это, 100%. Я совру, если скажу иначе. Я много читаю, прохожу тесты, и я думаю, что это помогает. На YouTube есть викторины со 100 вопросами, и если я не набираю 70 процентов, я начинаю волноваться".
Добавим, что Фергюсону 31 декабря исполнится 82 года. Также стоит отметить, что Алекс был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с 1986 года до 2013-го.
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