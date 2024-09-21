  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024

Испания

Команда Цыганкова приедет в гости к текущему аутсайдеру первенства

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании, шестой тур

21 сентября, 19:30. "Месталья" (Валенсия)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Валенсія - Жирона
Смотреть трансляцию

Содержание

В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.

Новости Валенсии

Одно набранное очко за пять туров – звучит, не правда ли? И точно этот голос отрицательный. Единственный зачетный пункт был набран против "Вильярреала" в домашнем матче. "Желтая субмарина" идет в первой четверке, но "лос чес" смогли сыграть с ними вничью. Не в последнюю очередь из-за красной карточки в составе "Вильярреала".

С одной стороны, не все так плохо, как кажется. По крайней мере, эпизодически. Против "Барселоны" "Валенсия" вела в счете (потом проиграла), с "Сельтой" также первой забила (и пропустила три). Но провалы как раз не “эпизодические”. Против "Атлетика" и "Атлетико" гостевые матчи были проиграны насухо в атаке. Не только голов не забили, а моменты создали на целых 0,21 xG (ожидаемые голы) за 180 минут. Да и с тем же "Вильяррелом" – как и с "Барсой" и "Сельтой" – "лос чес" не удержали свое преимущество в счете. Команда психологически – как и физически в турнирной таблице – в полной яме.

Кадры хозяев

Рафа Мир до сих пор находится под дисквалификацией от клуба. Также отсутствует целый ряд игроков из-за травм: Диакаби, Гая, Дуро, Доменек. Возможно, не сыграет Перес. Снова некого будет выпустить на острие атаки и придется играть далеко не основному Дани Гомесу.

Новости Жироны

В отличие от “Валенсии”, каталонцы не отдыхали на этой неделе. У них был невероятный опыт: исторический дебют в Лиге чемпионов. За 90 минут в Париже против ПСЖ они нанесли всего три удара и большую часть времени провели в обороне. Почти удержали эту нулевую ничью, но на 90-й минуте все ушло Гассанигее под хвост. В прямом смысле этого слова: голкипер пропустил между ног после прострела Мендеша. Неприятное, но достаточно логичное завершение такого матча.

И это было второе поражение подряд, ведь в прошлом туре "Жирона" уступила "Барселоне" 1:4. "Благурана" сейчас явно на высшем уровне, чем разобранные подопечные Мичела. Кроме этого было поражение "Атлетико" 0:3. Пока против высших по уровню команд “Жирона” не может собрать силы. Но всего за пять туров набрала семь очков и пока идет на 11 месте. Вполне логично, учитывая летние потери. Но все еще можно наверстать.

Кадры гостей

В лазарете находятся двое футболистов. Однако они только приближены к первой команде: в прошлом сезоне провели по несколько матчей. А в нынешней кампании еще не играли. Поэтому "Жирона" подходит к поединку без особых потерь.

Последние пять матчей Валенсии и Жироны

Последние пять встреч хозяев

  • 15.09. Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)
  • 31.08. Валенсия – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
  • 28.08. Атлетик – Валенсия 1:0 (Ла Лига)
  • 23.08. Сельта Виго – Валенсия 3:1 (Ла Лига)
  • 17.08. Валенсия – Барселона 1:2 (Ла Лига)

Последние пять встреч хозяев

  • 18.09. ПСЖ – Жирона 1:0 (ЛЧ)
  • 15.09. Жирона – Барселона 1:4 (Ла Лига)
  • 01.09. Севилья – Жирона 0:2 (Ла Лига)
  • 29.08. Жирона – Осасуна 4:0 (Ла Лига)
  • 25.08. Атлетико – Жирона 3:0 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч хозяев

19.05.24. Валенсия – Жирона 1:3 (Ла Лига)

02.12.23. Жирона – Валенсия 2:1 (Ла Лига)

05.02.23. Жирона – Валенсия 1:0 (Ла Лига)

14.08.22. Валенсия – Жирона 1:0 (Ла Лига)

10.03.19. Жирона – Валенсия 2:3 (Ла Лига)

Турнирная таблица чемпионата Испании

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 4"Барселона"

 5 5 0 0 17-4 15
2

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 5"Атлетико"

 5 3 2 0 9-2 11
3

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 6"Реал"

 5 3 2 0 9-2 11
4

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 7"Вильярреал"

 5 3 2 0 11-8 11
5

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 8"Атлетик"

 6 3 1 2 8-6 10
6

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 9"Сельта"

 5 3 0 2 13-10 9
7

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 10"Бетис"

 5 2 2 1 5-4 8
8

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 11"Мальорка"

 6 2 2 2 4-4 8
9

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 12"Райо Вальекано"

 5 2 1 2 7-6 7
10

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 13"Алавес"

 5 2 1 2 7-6 7
11

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 14"Жирона"

 5 2 1 2 8-8 7
12

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 15"Эспаньол"

 5 2 1 2 5-5 7
13

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 16"Осасуна"

 5 2 1 2 6-10 7
14

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 17"Севилья"

 5 1 2 2 4-6 5
15

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 18"Леганес"

 6 1 2 3 3-7 5
16

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 19"Реал Сосьедад"

 6 1 1 4 3-7 4
17

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 20"Вальядолид"

 5 1 1 3 2-13 4
18

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 21"Хетафе"

 5 0 3 2 2-4 3
19

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 22"Лас-Пальмас"

 5 0 2 3 6-10 2
20

Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024 - изображение 23"Валенсия"

 5 0 1 4 3-10 1

Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Жирона

Favbet
2.94
3.40
2.55
Узнать больше
GGbet
2.94
3.31
2.55
Узнать больше

Прогноз матча Валенсия – Жирона от UA-Football

На команды, которые находятся в определенном кризисе, интересно смотреть нейтральному болельщику. Особенно если это касается проблем в обороне. Однако у “Валенсии” есть еще и они в атаке, при чем очень большие. Поэтому предпочтение сегодня следует отдать Цыганкову и компании. Прогноз: Победа "Жироны".

По теме
yellow-arrow
Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
yellow-arrow
"Я начинаю волноваться". Фергюсон рассказал о своем здоровье
yellow-arrow
Винисиус Тобиас - о Лунине: Игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в Реал
прогноз UA-Футбол Жирона Прогнозы Прогноз Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости