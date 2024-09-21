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Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024
Команда Цыганкова приедет в гости к текущему аутсайдеру первенства
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Испании, шестой тур
21 сентября, 19:30. "Месталья" (Валенсия)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес
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В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.
Новости Валенсии
Одно набранное очко за пять туров – звучит, не правда ли? И точно этот голос отрицательный. Единственный зачетный пункт был набран против "Вильярреала" в домашнем матче. "Желтая субмарина" идет в первой четверке, но "лос чес" смогли сыграть с ними вничью. Не в последнюю очередь из-за красной карточки в составе "Вильярреала".
С одной стороны, не все так плохо, как кажется. По крайней мере, эпизодически. Против "Барселоны" "Валенсия" вела в счете (потом проиграла), с "Сельтой" также первой забила (и пропустила три). Но провалы как раз не “эпизодические”. Против "Атлетика" и "Атлетико" гостевые матчи были проиграны насухо в атаке. Не только голов не забили, а моменты создали на целых 0,21 xG (ожидаемые голы) за 180 минут. Да и с тем же "Вильяррелом" – как и с "Барсой" и "Сельтой" – "лос чес" не удержали свое преимущество в счете. Команда психологически – как и физически в турнирной таблице – в полной яме.
Кадры хозяев
Рафа Мир до сих пор находится под дисквалификацией от клуба. Также отсутствует целый ряд игроков из-за травм: Диакаби, Гая, Дуро, Доменек. Возможно, не сыграет Перес. Снова некого будет выпустить на острие атаки и придется играть далеко не основному Дани Гомесу.
Новости Жироны
В отличие от “Валенсии”, каталонцы не отдыхали на этой неделе. У них был невероятный опыт: исторический дебют в Лиге чемпионов. За 90 минут в Париже против ПСЖ они нанесли всего три удара и большую часть времени провели в обороне. Почти удержали эту нулевую ничью, но на 90-й минуте все ушло Гассанигее под хвост. В прямом смысле этого слова: голкипер пропустил между ног после прострела Мендеша. Неприятное, но достаточно логичное завершение такого матча.
И это было второе поражение подряд, ведь в прошлом туре "Жирона" уступила "Барселоне" 1:4. "Благурана" сейчас явно на высшем уровне, чем разобранные подопечные Мичела. Кроме этого было поражение "Атлетико" 0:3. Пока против высших по уровню команд “Жирона” не может собрать силы. Но всего за пять туров набрала семь очков и пока идет на 11 месте. Вполне логично, учитывая летние потери. Но все еще можно наверстать.
Кадры гостей
В лазарете находятся двое футболистов. Однако они только приближены к первой команде: в прошлом сезоне провели по несколько матчей. А в нынешней кампании еще не играли. Поэтому "Жирона" подходит к поединку без особых потерь.
Последние пять матчей Валенсии и Жироны
Последние пять встреч хозяев
- 15.09. Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)
- 31.08. Валенсия – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 28.08. Атлетик – Валенсия 1:0 (Ла Лига)
- 23.08. Сельта Виго – Валенсия 3:1 (Ла Лига)
- 17.08. Валенсия – Барселона 1:2 (Ла Лига)
Последние пять встреч хозяев
- 18.09. ПСЖ – Жирона 1:0 (ЛЧ)
- 15.09. Жирона – Барселона 1:4 (Ла Лига)
- 01.09. Севилья – Жирона 0:2 (Ла Лига)
- 29.08. Жирона – Осасуна 4:0 (Ла Лига)
- 25.08. Атлетико – Жирона 3:0 (Ла Лига)
Последние пять личных встреч хозяев
19.05.24. Валенсия – Жирона 1:3 (Ла Лига)
02.12.23. Жирона – Валенсия 2:1 (Ла Лига)
05.02.23. Жирона – Валенсия 1:0 (Ла Лига)
14.08.22. Валенсия – Жирона 1:0 (Ла Лига)
10.03.19. Жирона – Валенсия 2:3 (Ла Лига)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Барселона"
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|2
|
"Атлетико"
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|3
|
"Реал"
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|4
|
"Вильярреал"
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|5
|
"Атлетик"
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|6
|
"Сельта"
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|7
|
"Бетис"
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|8
|
"Мальорка"
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|9
|
"Райо Вальекано"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|10
|
"Алавес"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|11
|
"Жирона"
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|12
|
"Эспаньол"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|13
|
"Осасуна"
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|14
|
"Севилья"
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|15
|
"Леганес"
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|16
|
"Реал Сосьедад"
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|17
|
"Вальядолид"
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|18
|
"Хетафе"
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|19
|
"Лас-Пальмас"
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|20
|
"Валенсия"
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Жирона
Прогноз матча Валенсия – Жирона от UA-Football
На команды, которые находятся в определенном кризисе, интересно смотреть нейтральному болельщику. Особенно если это касается проблем в обороне. Однако у “Валенсии” есть еще и они в атаке, при чем очень большие. Поэтому предпочтение сегодня следует отдать Цыганкову и компании. Прогноз: Победа "Жироны".
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