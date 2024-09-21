Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024

Чемпионат Испании, шестой тур

21 сентября, 19:30. "Месталья" (Валенсия)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес

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В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.

Новости Валенсии

Одно набранное очко за пять туров – звучит, не правда ли? И точно этот голос отрицательный. Единственный зачетный пункт был набран против "Вильярреала" в домашнем матче. "Желтая субмарина" идет в первой четверке, но "лос чес" смогли сыграть с ними вничью. Не в последнюю очередь из-за красной карточки в составе "Вильярреала".

С одной стороны, не все так плохо, как кажется. По крайней мере, эпизодически. Против "Барселоны" "Валенсия" вела в счете (потом проиграла), с "Сельтой" также первой забила (и пропустила три). Но провалы как раз не “эпизодические”. Против "Атлетика" и "Атлетико" гостевые матчи были проиграны насухо в атаке. Не только голов не забили, а моменты создали на целых 0,21 xG (ожидаемые голы) за 180 минут. Да и с тем же "Вильяррелом" – как и с "Барсой" и "Сельтой" – "лос чес" не удержали свое преимущество в счете. Команда психологически – как и физически в турнирной таблице – в полной яме.

Кадры хозяев

Рафа Мир до сих пор находится под дисквалификацией от клуба. Также отсутствует целый ряд игроков из-за травм: Диакаби, Гая, Дуро, Доменек. Возможно, не сыграет Перес. Снова некого будет выпустить на острие атаки и придется играть далеко не основному Дани Гомесу.

Новости Жироны

В отличие от “Валенсии”, каталонцы не отдыхали на этой неделе. У них был невероятный опыт: исторический дебют в Лиге чемпионов. За 90 минут в Париже против ПСЖ они нанесли всего три удара и большую часть времени провели в обороне. Почти удержали эту нулевую ничью, но на 90-й минуте все ушло Гассанигее под хвост. В прямом смысле этого слова: голкипер пропустил между ног после прострела Мендеша. Неприятное, но достаточно логичное завершение такого матча.

И это было второе поражение подряд, ведь в прошлом туре "Жирона" уступила "Барселоне" 1:4. "Благурана" сейчас явно на высшем уровне, чем разобранные подопечные Мичела. Кроме этого было поражение "Атлетико" 0:3. Пока против высших по уровню команд “Жирона” не может собрать силы. Но всего за пять туров набрала семь очков и пока идет на 11 месте. Вполне логично, учитывая летние потери. Но все еще можно наверстать.

Кадры гостей

В лазарете находятся двое футболистов. Однако они только приближены к первой команде: в прошлом сезоне провели по несколько матчей. А в нынешней кампании еще не играли. Поэтому "Жирона" подходит к поединку без особых потерь.

Последние пять матчей Валенсии и Жироны

Последние пять встреч хозяев

15.09. Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)

31.08. Валенсия – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)

28.08. Атлетик – Валенсия 1:0 (Ла Лига)

23.08. Сельта Виго – Валенсия 3:1 (Ла Лига)

17.08. Валенсия – Барселона 1:2 (Ла Лига)

Последние пять встреч хозяев

18.09. ПСЖ – Жирона 1:0 (ЛЧ)

15.09. Жирона – Барселона 1:4 (Ла Лига)

01.09. Севилья – Жирона 0:2 (Ла Лига)

29.08. Жирона – Осасуна 4:0 (Ла Лига)

25.08. Атлетико – Жирона 3:0 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч хозяев

19.05.24. Валенсия – Жирона 1:3 (Ла Лига)

02.12.23. Жирона – Валенсия 2:1 (Ла Лига)

05.02.23. Жирона – Валенсия 1:0 (Ла Лига)

14.08.22. Валенсия – Жирона 1:0 (Ла Лига)

10.03.19. Жирона – Валенсия 2:3 (Ла Лига)

Турнирная таблица чемпионата Испании

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 5 5 0 0 17-4 15 2 "Атлетико" 5 3 2 0 9-2 11 3 "Реал" 5 3 2 0 9-2 11 4 "Вильярреал" 5 3 2 0 11-8 11 5 "Атлетик" 6 3 1 2 8-6 10 6 "Сельта" 5 3 0 2 13-10 9 7 "Бетис" 5 2 2 1 5-4 8 8 "Мальорка" 6 2 2 2 4-4 8 9 "Райо Вальекано" 5 2 1 2 7-6 7 10 "Алавес" 5 2 1 2 7-6 7 11 "Жирона" 5 2 1 2 8-8 7 12 "Эспаньол" 5 2 1 2 5-5 7 13 "Осасуна" 5 2 1 2 6-10 7 14 "Севилья" 5 1 2 2 4-6 5 15 "Леганес" 6 1 2 3 3-7 5 16 "Реал Сосьедад" 6 1 1 4 3-7 4 17 "Вальядолид" 5 1 1 3 2-13 4 18 "Хетафе" 5 0 3 2 2-4 3 19 "Лас-Пальмас" 5 0 2 3 6-10 2 20 "Валенсия" 5 0 1 4 3-10 1

Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Жирона

Прогноз матча Валенсия – Жирона от UA-Football

На команды, которые находятся в определенном кризисе, интересно смотреть нейтральному болельщику. Особенно если это касается проблем в обороне. Однако у “Валенсии” есть еще и они в атаке, при чем очень большие. Поэтому предпочтение сегодня следует отдать Цыганкову и компании. Прогноз: Победа "Жироны".