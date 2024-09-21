"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите". Карло Анчелотти - об обороне Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, как игроки атаки должны действовать с игроками защиты, чтобы добиться успеха в игре.

"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите. Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой тройке.

Я понимаю, что вы думаете, что несбалансированность связана с тем, что наши атакующие футболисты не отрабатывают в обороне, но это не так, потому что я не прошу их выполнять функции полузащитников и защитников", — сказал главный тренер "Реала".