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"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите". Карло Анчелотти - об обороне Реала

Испания

Раскритиковал оборонительную работу

"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите". Карло Анчелотти - об обороне Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, как игроки атаки должны действовать с игроками защиты, чтобы добиться успеха в игре.

"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите. Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой тройке.

Я понимаю, что вы думаете, что несбалансированность связана с тем, что наши атакующие футболисты не отрабатывают в обороне, но это не так, потому что я не прошу их выполнять функции полузащитников и защитников", — сказал главный тренер "Реала".

Напомним, что за этот сезон Винисиус, Мбаппе и Родриго отыграли 5 игр в чемпионате Испании: Винисиус отличился 2 голами и 3 голевыми передачами, Мбаппе забил 3 гола, а Родриго отдал одну голевую передачу и забил один гол.

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Карло Анчелотти Родриго Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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