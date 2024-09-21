Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите". Карло Анчелотти - об обороне Реала
Раскритиковал оборонительную работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, как игроки атаки должны действовать с игроками защиты, чтобы добиться успеха в игре.
"Проблема не в Винисиусе, Мбаппе и Родриго, а в защите. Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой тройке.
Я понимаю, что вы думаете, что несбалансированность связана с тем, что наши атакующие футболисты не отрабатывают в обороне, но это не так, потому что я не прошу их выполнять функции полузащитников и защитников", — сказал главный тренер "Реала".
Напомним, что за этот сезон Винисиус, Мбаппе и Родриго отыграли 5 игр в чемпионате Испании: Винисиус отличился 2 голами и 3 голевыми передачами, Мбаппе забил 3 гола, а Родриго отдал одну голевую передачу и забил один гол.
Популярное сейчас
- Чемпион НБА подписал украинского центрового
- Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
- "Ты бежал и забивал так, как умел только ты", - Шевченко отреагировал на смерть Скиллачи
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО