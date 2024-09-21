Гюндоган: Я не жалею, что перешел в Барсу. Осуществил одну из своих детских мечт

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о своем периоде в составе "Барселоны".

“Я не жалею, что перешел в “Барсу”. В конце концов, я играл за одну из самых больших команд мира. Я осуществил одну из своих детских меч, поиграв за “Барсу” и надев этот значок”, – сказал Гюндоган.

Немецкий полузащитник присоединился к "Барселоне" в июле прошлого года на правах свободного агента. За один сезон он провел в составе "блауграны" 51 матч, оформив 19 результативных действий (4+15).

В августе этого года Гюндоган вернулся в “Сити” также на правах свободного агента. Он уже сыграл в четырех матчах сезона.