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Гюндоган: Я не жалею, что перешел в Барсу. Осуществил одну из своих детских мечт

Испания

Объяснил причину этого

Гюндоган: Я не жалею, что перешел в Барсу. Осуществил одну из своих детских мечт

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о своем периоде в составе "Барселоны".

“Я не жалею, что перешел в “Барсу”. В конце концов, я играл за одну из самых больших команд мира.

Я осуществил одну из своих детских меч, поиграв за “Барсу” и надев этот значок”, – сказал Гюндоган.

Немецкий полузащитник присоединился к "Барселоне" в июле прошлого года на правах свободного агента. За один сезон он провел в составе "блауграны" 51 матч, оформив 19 результативных действий (4+15).

В августе этого года Гюндоган вернулся в “Сити” также на правах свободного агента. Он уже сыграл в четырех матчах сезона.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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