Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.

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Чемпионат Испании, шестой тур

21 сентября 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 19:30 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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