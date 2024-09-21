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Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жироне нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.
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Чемпионат Испании, шестой тур
21 сентября 2024. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 19:30 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Валенсія - ЖиронаСмотреть трансляцию
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