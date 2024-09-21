Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Гол Мбаппе или Винисиуса? – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
До своего вылета в Сегунду "Эспаньол" часто был неудобным соперником для "Реала". То первым забьет в личном матче, то неожиданно победит, то отпустит ничью только перед завершением поединка. В этом сезоне каталонцы очень неплохо, как для своего уровня, стартовали в Ла Лиге после возвращения. Сможет ли снова "Эспаньол" запихнуть "сливочным" палки в колеса?
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Испании, шестой тур
21 сентября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" Мадрид 22:00 "Эспаньол"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Черноморец - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мини-Гасперини вместо разорванного флага. История увольнений тренеров Ромы повторяется как фарс
- Матвиенко в сборной тура ЛЧ и Ярмоленко с тренерским дипломом. Главные новости за 20 сентября
- Мадридский Реал вводит новые правила для игроков после череды скандалов
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО