Реал Мадрид - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

До своего вылета в Сегунду "Эспаньол" часто был неудобным соперником для "Реала". То первым забьет в личном матче, то неожиданно победит, то отпустит ничью только перед завершением поединка. В этом сезоне каталонцы очень неплохо, как для своего уровня, стартовали в Ла Лиге после возвращения. Сможет ли снова "Эспаньол" запихнуть "сливочным" палки в колеса?

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Чемпионат Испании, шестой тур

21 сентября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Эспаньол"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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