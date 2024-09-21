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"Они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов". Тебас - об экономическом положении Барселоны
Раскрыл, почему ввели правило 60%
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал экономическое положение "Барселоны".
"Барса" находится в лучшем финансовом положении, чем многие думают. Когда Лапорт стал президентом, он объявил об убытках в 560 миллионов евро. Кто-то должен был их возместить. Мы не разрешили подписывать новых игроков, и они начали продавать старых. Вот так появилось правило 60%.
Благодаря этому, они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов. Сейчас "Барселона" близка к правилу 1 к 1, соглашение с Nike очень поможет клубу и ускорит процесс перехода к 1 к 1", — сказал Тебас.
Напомним, "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, завтра она сыграет против "Вильярреала" в 19:30.
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