  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов". Тебас - об экономическом положении Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов". Тебас - об экономическом положении Барселоны

Испания

Раскрыл, почему ввели правило 60%

"Они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов". Тебас - об экономическом положении Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал экономическое положение "Барселоны".

Читайте такжеБарселона хочет продлить контракт со своим хавбеком

"Барса" находится в лучшем финансовом положении, чем многие думают. Когда Лапорт стал президентом, он объявил об убытках в 560 миллионов евро. Кто-то должен был их возместить. Мы не разрешили подписывать новых игроков, и они начали продавать старых. Вот так появилось правило 60%.

Благодаря этому, они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов. Сейчас "Барселона" близка к правилу 1 к 1, соглашение с Nike очень поможет клубу и ускорит процесс перехода к 1 к 1", — сказал Тебас.

Напомним, "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, завтра она сыграет против "Вильярреала" в 19:30.

По теме
yellow-arrow
Тренер Эспаньола - об игре против Реала: Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу
yellow-arrow
Реал Мадрид - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FCBN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
21.09.2024 в 15:12
Шмарса находится в том же состоянии финансовом что и раньше. Общая сумма долга, включая паланки паланкиты, составляет более 2 млрд евро. Никаких улучшений нет и не будет
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
21.09.2024 в 15:12
Шмарса находится в том же состоянии финансовом что и раньше. Общая сумма долга, включая паланки паланкиты, составляет более 2 млрд евро. Никаких улучшений нет и не будет
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 14:40
Хтось ще не знає, що вагомий кусень доходів старої шалави виплачується кримінальним лідерам ? А вони - це основа ультрас шалави.....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости