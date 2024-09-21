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Тренер Эспаньола - об игре против Реала: Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 22:00 мадридский "Реал" сыграет против "Эспаньола".
Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес поделился мыслями относительно сегодняшней игры.
Сантьяго Бернабеу - это историческое место, здесь играет команда, которая выиграла больше всего трофеев в мире. Наслаждение? Здесь его особо не чувствуешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.
Вы верите в кризис "Реала", что думаете о разговорах об этом?
Для меня рассказы о кризисе в "Реале" звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой. Немного похоже на шутку, ну да ладно.
Что нужно сделать "Эспаньолу", чтобы набрать очки на "Бернабеу"?
Первое, что нужно сделать, — быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы - атаковать - и больше сосредоточиться на защите. Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок.
Напомним, после пяти туров в чемпионате Испании "Реал" идет на 3-м месте, а "Эспаньол" занимает 12-е место.
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