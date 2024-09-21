Тренер Эспаньола - об игре против Реала: Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу

Сегодня в 22:00 мадридский "Реал" сыграет против "Эспаньола".

Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес поделился мыслями относительно сегодняшней игры.

Сантьяго Бернабеу - это историческое место, здесь играет команда, которая выиграла больше всего трофеев в мире. Наслаждение? Здесь его особо не чувствуешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.

Вы верите в кризис "Реала", что думаете о разговорах об этом?

Для меня рассказы о кризисе в "Реале" звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой. Немного похоже на шутку, ну да ладно.

Что нужно сделать "Эспаньолу", чтобы набрать очки на "Бернабеу"?

Первое, что нужно сделать, — быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы - атаковать - и больше сосредоточиться на защите. Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок.