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Тренер Эспаньола - об игре против Реала: Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу

Испания

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Тренер Эспаньола - об игре против Реала: Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в 22:00 мадридский "Реал" сыграет против "Эспаньола".

Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес поделился мыслями относительно сегодняшней игры.

Сантьяго Бернабеу - это историческое место, здесь играет команда, которая выиграла больше всего трофеев в мире. Наслаждение? Здесь его особо не чувствуешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.

Вы верите в кризис "Реала", что думаете о разговорах об этом?

Для меня рассказы о кризисе в "Реале" звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой. Немного похоже на шутку, ну да ладно.

Что нужно сделать "Эспаньолу", чтобы набрать очки на "Бернабеу"?

Первое, что нужно сделать, — быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы - атаковать - и больше сосредоточиться на защите. Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок.

Напомним, после пяти туров в чемпионате Испании "Реал" идет на 3-м месте, а "Эспаньол" занимает 12-е место.

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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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