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Ла Лига. Валенсия – Жирона 2:0. Каталонцы без Цыганкова проиграли последней команде чемпионата
Третье подряд поражение подопечных Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Испании, шестой тур
"Месталья" (Валенсия)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес
Сначала – поражение "Барселоне". И не простое, а домашний разгром со счетом 1:4. Далее – испорченный дебют ЛЧ и, опять же, ноль набранных очков в Париже (0:1). Сегодня же проигрыш команде, которая до этого тура шла последней в турнирной таблице чемпионата Испании. Вот она – текущая ситуация "Жироны".
За первый тайм каталонцы нанесли один удар: на 32 минуте Данжума пробил выше ворот. Да, "Жирона" много держала мяч и пыталась атаковать. Только в последней трети поля ничего не получалось. Максимум – навесы.
Это был образец сборной Украины в сентябрьских матчах. Только без Цыганкова. Его Мичел сегодня оставил на скамейке запасных и не выпустил даже по ходу встречи. О причинах такого решения узнаем, вероятно, впоследствии.
“Валенсия” чаще доводила атаки до удара, но их скорее можно просто записать в статистику, чем назвать опасными. Но даже хоть и “Валенсия” пробила всего один раз в створ, она дважды подряд отличилась. Историческое событие для "Валенсии", которое произошло впервые за 20 лет.
1 - For the first time since at least the 2003/04 season, Valencia have won a LaLiga match in which they scored twice despite only managing one shot on target. Relief. pic.twitter.com/GvuEaZaTPy— OptaJose (@OptaJose) September 21, 2024
“Жирона” интереснее начала второй тайм. Был прострел на Руиса, но тот не дотянулся до мяча. Данжума пытался на себя брать инициативу, но снова: навесы, навесы, навесы… “Лос чес” действовали иначе.
Хозяева, наверняка, устали постоянно пытаться войти в штрафную. И на 56 минуте Риоха пробил в направлении чужих ворот. В створ мяч не полетел, но задел Хуанпе – от него направился в противоход вратарю. Официально – это автогол.
Практически сразу же Гомез пробил еще с чуть более далекого расстояния – метров с 25. И снова рикошет от Хуанпе. На этот раз он лишь подкорректировал траекторию полета мяча, но точно в правый угол. Гассаниге за два последних матча можно только по-футбольному посочувствовать.
¡2⃣ goles en 2⃣ minutos! ????— LALIGA (@LaLiga) September 21, 2024
⚽️ 1-0 | 56' | Luis Rioja
⚽️ 2-0 | 58' | Dani Gómez #LALIGAHighlights | @valenciacf pic.twitter.com/U7lu0QGi8Q
Нокаут. Даже не нокдаун. Разве на 64 минуте был реальный шанс у Мисехоя, который после подачи с углового попал под перекладину – Мамардашвили потянул. Грузин сегодня очень уверенно играл: и на выходах, и на ленте. "Баранка" в графе забитых гостей – в том числе и его большая заслуга.
К концу матча был рой замен: хозяева пытались сбить темп, который гости пробовали нарастить свежими игроками. Но усиления со скамейки для запасных не последовало. "Жирона" не забивает уже 190 минут. Для одной из наиболее результативных команд в прошлом сезоне это проблема.
"Валенсия" благодаря первой победе в сезоне поднялась со дна турнирной таблицы – теперь она 18. "Жирона" опустилась на 13 место.
"Валенсия" – "Жирона" 2:0
Голы: Хуанпе 56 (авт.), Дани Гомес 59
"Валенсия": Мамардашвили – Коррея (Фулькье 79), Москера, Таррега, Васкес – Барренечеа (Гильямон 68) – Риоха (Канос 88), Пепелу, Герра (Алмейда 88), Лопес – Гомес (Валера 78)
"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Хуанпе, Франсес – Данжума (Хиль 79), Ромеу (Я. Эррера), Солис (ван де Бек 79), Асприлья – Миовский (Стуани 79), Руис (Миссехой 62)
Предупреждения: Пепелу 60, Герра 82, Канос 89 – Хуанпе 24, Данжума 45
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