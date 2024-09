Ла Лига. Валенсия – Жирона 2:0. Каталонцы без Цыганкова проиграли последней команде чемпионата

Чемпионат Испании, шестой тур

"Месталья" (Валенсия)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес

Сначала – поражение "Барселоне". И не простое, а домашний разгром со счетом 1:4. Далее – испорченный дебют ЛЧ и, опять же, ноль набранных очков в Париже (0:1). Сегодня же проигрыш команде, которая до этого тура шла последней в турнирной таблице чемпионата Испании. Вот она – текущая ситуация "Жироны".

За первый тайм каталонцы нанесли один удар: на 32 минуте Данжума пробил выше ворот. Да, "Жирона" много держала мяч и пыталась атаковать. Только в последней трети поля ничего не получалось. Максимум – навесы.

Это был образец сборной Украины в сентябрьских матчах. Только без Цыганкова. Его Мичел сегодня оставил на скамейке запасных и не выпустил даже по ходу встречи. О причинах такого решения узнаем, вероятно, впоследствии.

“Валенсия” чаще доводила атаки до удара, но их скорее можно просто записать в статистику, чем назвать опасными. Но даже хоть и “Валенсия” пробила всего один раз в створ, она дважды подряд отличилась. Историческое событие для "Валенсии", которое произошло впервые за 20 лет.

1 - For the first time since at least the 2003/04 season, Valencia have won a LaLiga match in which they scored twice despite only managing one shot on target. Relief. pic.twitter.com/GvuEaZaTPy