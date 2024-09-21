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Ла Лига. Валенсия – Жирона 2:0. Каталонцы без Цыганкова проиграли последней команде чемпионата

Испания
Обновлено

Третье подряд поражение подопечных Мичела

Ла Лига. Валенсия – Жирона 2:0. Каталонцы без Цыганкова проиграли последней команде чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании, шестой тур

"Месталья" (Валенсия)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес

Сначала – поражение "Барселоне". И не простое, а домашний разгром со счетом 1:4. Далее – испорченный дебют ЛЧ и, опять же, ноль набранных очков в Париже (0:1). Сегодня же проигрыш команде, которая до этого тура шла последней в турнирной таблице чемпионата Испании. Вот она – текущая ситуация "Жироны".

За первый тайм каталонцы нанесли один удар: на 32 минуте Данжума пробил выше ворот. Да, "Жирона" много держала мяч и пыталась атаковать. Только в последней трети поля ничего не получалось. Максимум – навесы.

Это был образец сборной Украины в сентябрьских матчах. Только без Цыганкова. Его Мичел сегодня оставил на скамейке запасных и не выпустил даже по ходу встречи. О причинах такого решения узнаем, вероятно, впоследствии.

“Валенсия” чаще доводила атаки до удара, но их скорее можно просто записать в статистику, чем назвать опасными. Но даже хоть и “Валенсия” пробила всего один раз в створ, она дважды подряд отличилась. Историческое событие для "Валенсии", которое произошло впервые за 20 лет.

“Жирона” интереснее начала второй тайм. Был прострел на Руиса, но тот не дотянулся до мяча. Данжума пытался на себя брать инициативу, но снова: навесы, навесы, навесы… “Лос чес” действовали иначе.

Хозяева, наверняка, устали постоянно пытаться войти в штрафную. И на 56 минуте Риоха пробил в направлении чужих ворот. В створ мяч не полетел, но задел Хуанпе – от него направился в противоход вратарю. Официально – это автогол.

Практически сразу же Гомез пробил еще с чуть более далекого расстояния – метров с 25. И снова рикошет от Хуанпе. На этот раз он лишь подкорректировал траекторию полета мяча, но точно в правый угол. Гассаниге за два последних матча можно только по-футбольному посочувствовать.

Нокаут. Даже не нокдаун. Разве на 64 минуте был реальный шанс у Мисехоя, который после подачи с углового попал под перекладину – Мамардашвили потянул. Грузин сегодня очень уверенно играл: и на выходах, и на ленте. "Баранка" в графе забитых гостей – в том числе и его большая заслуга.

К концу матча был рой замен: хозяева пытались сбить темп, который гости пробовали нарастить свежими игроками. Но усиления со скамейки для запасных не последовало. "Жирона" не забивает уже 190 минут. Для одной из наиболее результативных команд в прошлом сезоне это проблема.

"Валенсия" благодаря первой победе в сезоне поднялась со дна турнирной таблицы – теперь она 18. "Жирона" опустилась на 13 место.

"Валенсия" – "Жирона" 2:0

Голы: Хуанпе 56 (авт.), Дани Гомес 59

"Валенсия": Мамардашвили – Коррея (Фулькье 79), Москера, Таррега, Васкес – Барренечеа (Гильямон 68) – Риоха (Канос 88), Пепелу, Герра (Алмейда 88), Лопес – Гомес (Валера 78)

"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Хуанпе, Франсес – Данжума (Хиль 79), Ромеу (Я. Эррера), Солис (ван де Бек 79), Асприлья – Миовский (Стуани 79), Руис (Миссехой 62)

Предупреждения: Пепелу 60, Герра 82, Канос 89 – Хуанпе 24, Данжума 45

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
21.09.2024 в 21:47
Срочно возвращайте Довбика!
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
21.09.2024 в 21:47
Срочно возвращайте Довбика!
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walkacom (Киев)
21.09.2024 в 21:34
Пичичи продали теперь сосите лапу
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 21:29
Я писал что Жирона будет во второй десятке
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walkacom (Киев)
21.09.2024 в 21:32
Нострадамус тебе завидует
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Siren05 (Мариуполь)
21.09.2024 в 21:48
Да, Алексаша, ты ещё тот прогнозист. Особенно в отношении Ротаня - "физрука" (см. таблицу УПЛ )
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