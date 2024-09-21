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Куртуа отметился автоголом в игре против Эспаньола. ВИДЕО

Испания
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Теперь партнеры должны исправлять положение

Куртуа отметился автоголом в игре против Эспаньола. ВИДЕО

Фото: twitter.com/realmadrid

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Продолжается матч 6-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Эспаньолом". На 54-й минуте гости открыли счет. Правда, в этом им помог голкипер мадридцев Тибо Куртуа.

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Игрок "Эспаньола" простреливал с левого фланга в центр штрафной площадки "Реала", зато мяч полетел к голкиперу, попал ему в ногу и залетел в ворота.

Через 6 минут после этого эпизода "Реал" сравнял счет усилиями Карвахаля. По состоянию на сейчас счет 1:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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