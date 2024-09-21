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Ла Лига. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Автогол Куртуа и камбек благодаря джокеру Винисиусу

Испания
Обновлено

Бразилец вышел на поле со скамейки для запасных и изменил ход игры

Ла Лига. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Автогол Куртуа и камбек благодаря джокеру Винисиусу

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании, шестой тур

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

37 матчей до этого не проигрывал "Реал". Кроме этого с 1996 года не уступал дома “Эспаньолу”. Но на старте второго тайма после неприятности у ворот "Реала" (очень сильно был замешан Куртуа) эти серии могли прерваться. Однако "сливочных" так просто не возьмешь. На этот раз в игру вступил Анчелотти.

В первом тайме "Эспаньол" терпел. В конце тайма игроки наверняка считали секунды до перерыва, чтобы отдохнуть. "Реал", как и обычно, много атаковал. На 11 минуте Мбаппе хотел попасть между ног голкиперу – тот среагировал. На 19 и 21 снова Хоан Гарсия парировал – на этот раз выстрелы Франа Гарсии и снова Килиана.

На старте второго тайма снова голкипер гостей оказался на высоте. Сначала был отражен удар Мбаппе, который целил в шестерку. Далее – спас после удара Беллингема. После этого в игру вступил другой голкипер.

Тибо Куртуа. И с неприятной для него стороны. Каррерас убежал по левому флангу и очень сильно прострелил в центр в зону бельгийца. Голкипер "Реала" не успел среагировать и мяч от его пятки полетел ему между ног и дальше в ворота. Это был единственный момент "Эспаньола" за весь матч.

Сразу же Анчелотти выпустил Винисиуса. Заменил неплохо обострявшего Гюллера, но все же именно из-под него прострелил Каррерас. Словом, наелся турок, требовалось свежей крови.

И бразильская самба заиграла на “Бернабеу”. Сначала – на фоне. Сразу через четыре минуты после пропущенного "Реал" сравнял. Беллингем в очередной раз взял игру на себя в чужой штрафной, протиснул соперников к лицевой линии и прострелил. Мяч замедлился после прикосновения к голкиперу и удобно остановился перед Карвахалем – тот пробил в пустые.

Звук самбы подкрутили. На 75 минуте Винисиус оформил красивый ассист, отдав наружной частью стопы на своего соотечественника Родриго – тот также замкнул прострел в пустые. А спустя еще три минуты и сам Жуниор убежал в контратаку и забил гол.

На 84-й минуте на поле появился Эндрик и впоследствии и показал свое шоу. Доборолся на фланге, дошел до штрафной вместе с оппонентом, который явно хотел его крепко обнять, и упал на самом пределе. Фол однозначно был, но именно пенальти? Однако разницы практически нет. Разве что для Мбаппе, который реализовал удар с точки и догнал Левандовского в рейтинге бомбардиров (у обоих по четыре).

“Эспаньол” пытался просто выстоять и не смог это сделать. Гости могли еще больше пропустить, если бы не их голкипер. А “Реалу” просто не хватало резкости и простоты, которые принес на поле Винисиус. Вот и рецепт победы.

"Реал" (Мадрид) – "Эспаньол" (Барселона) 4:1

Голы: Карвахаль 58, Родриго 75, Винисиус Жуниор 78, Мбаппе 89 (пен.) – Куртуа 54 (авт.)

"Реал": Куртуа – Карвахаль (Лукас 59), Чуамэни, Милитао, Гарсия – Вальверде, Модрич – Гюллер (Винисиус Жуниор 55), Беллингем (Рюдигер 83), Родриго (Эндрик 83) – Мбаппе

"Эспаньол": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Техеро (Агуадо 76), Кралл, Лосано (Грагера 67), Хофре (Кардона 76) – Шеддира (Велис 46), Пуадо (Милья 80)

Предупреждения: Мбаппе 32, Вальверде 61, Беллингем 82, Винисиус 82 – Лосано 10, Гарсия 75, Ромеро 89

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:48
6 матчей - 1 гол с игры... Киля, деточка, это ж вам не Парыж.
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Комментарии 17
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:48
6 матчей - 1 гол с игры... Киля, деточка, это ж вам не Парыж.
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:52
пархата наволоч... не рекламуй мову окупанта !!!
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storm_ua (Николаев)
22.09.2024 в 00:46
И барсеLохам забьет с пенальти
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:53
що ти хрюкаєш на свинособачій мові ?
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2
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:28
Мбапа статку уверенно набивает. Пенальками. Суперфорвард блъ.
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3
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:31
пархата мразота... тобі ж вже не смішно....
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2
storm_ua (Николаев)
22.09.2024 в 00:26
Такой Реал разберёт вонючую барсеLлоху на молекулы.
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2
2
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:32
розмовляй свинособака зрозумілою мовою...
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2
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:23
Куртуашка снова между ног пропускает, уже второй раз с начала чемпа. Лучший вратарь мира, бляха-муха.
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3
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:33
пархата мразота... а нічого що твій дядько помер...
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:44
нэ пызды гныда йобана
 
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sasha popov (Новомосковськ)
22.09.2024 в 00:04
Які чудові перші 58 хвилин матчу: Виниська на лавке, Черепашка жёлтую получил, весь Мадрид бьётся головой о "стену", Куртуа себе забивает......на жаль казки закінчуються
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:13
клас.... а якби ще педрило, тобі кирпичина з третього поверха на голову впала... хоча... мабуть таке раніше вже було....
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.09.2024 в 00:15
А хто такий - черепашка? І чому?
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:24
мбаппе
 
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Вarcelinius
22.09.2024 в 00:24
похож на черепашку-ниндзя
 
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Просто Квашин (Харків)
22.09.2024 в 00:21
немає такого міста в Україні... ка.цапу не дійшла методичка....
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