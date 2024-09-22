Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 22.09.2024
Поединок команд с вершины турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Испании, шестой тур
22 сентября, 19:30. "Эстадио де ла Керамика" (Вильярреал)
Главный арбитр: Матео Бускетс Феррер
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Неожиданно для многих "Барселона" взорвалась в этом сезоне. Пока она лидирует в чемпионате со 100% показателем. “Вильярреал” тоже стал одним из сюрпризов начала кампании, ведь после пяти туров подобрался на четвертое место. Даже перед началом этого раунда имел одинаковое количество очков со вторым "Реалом" и третьим "Атлетико". Поэтому сегодняшний матч на “Эстадио де ла Керамика” – это поединок претендентов на вершину турнирной таблицы.
Новости Вильярреала
В прошлом туре "желтая субмарина" приехала в гости к "Мальорке". Тяжелый выдался матч – островяне в этом сезоне неуступчивы. Так и было неделю назад. Хоть и “Вильярреал” повел в счете, но автогол Альбиоля все выровнял. И только в большинстве подопечные Марселино дожали соперника в компенсированное ко второму тайма время (90+4 минута).
Это была третья победа в пяти матчах. Также был взят верх над "Севильей" и одержана волевая победа над "Сельтой". И, опять же, решающий гол был забит на 90+10 минуте. И против “Валенсии” ничья была завоевана тоже в компенсированное время. Правда, до первого тайма. Тогда на 45+3 минуте Перес ответил на гол Дуро. Всегда с "Вильярреалом" играй до конца – это правило должна запомнить "Барселона".
Кадры хозяев
Две потери есть у "Вильярреала": защитник Фойт и нападающий Морено. Аргентинец уже давно залечивает травму, а испанец только недавно попал в лазарет. Педраса в этом сезоне не играл, но уже на финишной прямой в своем востоновлении. Но вряд ли тренер его впервые применит сегодня. Также под вопросом летний новичок Камбвалла.
Новости Барселоны
У "блауграны" хорошо обстоят дела, однако только в чемпионате. Стоило только им покинуть пределы Испании – тут же начались проблемы. Старт в Лиге чемпионов вообще не удался. Тер Штеген наварил каши и уже на 11 минуте Гарсия вынужден был фолить, что в итоге превратилось в прямую красную. В меньшинстве против довольно приличного "Монако" играть 80 минут – очень нелегкая задача. И подопечные Флика с этим не справились, проиграв 1:2.
А вот в Ла Лиге – 15 очков из 15 возможных. Более того, в прошлом туре даже разгромили "Жирону" на ее же поле со счетом 4:1. Также было две волевые победы: над “Валенсией” и “Райо Вальекано”. И, конечно же, возвращение Левандовского. За четыре тура на его счету четыре гола и два ассиста. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров чемпионата, деля первую позицию с Мбаппе.
Кадры гостей
Но лазарет у каталонцев переполнен. Поэтому Флик должен привлекать к матчам молодежь, но и она травмируется тоже. Сегодня не смогут сыграть из-за повреждений Араухо, Кристенсен, Лопес, Ольмо, Гави, Берналь и де Йонг. Ферран Торрес в прошлом туре получил прямую красную, так что пока он отбывает дисквалификацию.
Последние пять матчей Вильярреала и Барселоны
Последние пять личных встреч хозяев
- 14.09. Мальорка – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)
- 31.08. Валенсия – Вильярреал 1:1 (Ла Лига)
- 26.08. Вильярреал – Сельта Виго 4:3 (Ла Лига)
- 23.08. Севилья – Вильярреал 1:2 (Ла Лига)
- 19.08. Вильярреал – Атлетико 2:2 (Ла Лига)
Последние пять личных встреч гостей
- 19.09. Монако – Барселона 2:1 (ЛЧ)
- 15.09. Жирона – Барселона 1:4 (Ла Лига)
- 31.08. Барселона – Вальядолид 7:0 (Ла Лига)
- 27.08. Райо Вальекано – Барселона 1:2 (Ла Лига)
- 24.08. Барселона – Атлетик 2:1 (Ла Лига)
Последние пять личных встреч между соперниками
27.01.24. Барселона – Вильярреал 3:5 (Ла Лига)
27.08.23. Вильярреал – Барселона 3:4 (Ла Лига)
12.02.23. Вильярреал – Барселона 0:1 (Ла Лига)
20.10.22. Барселона – Вильярреал 3:0 (Ла Лига)
22.05.22. Барселона – Вильярреал 0:2 (Ла Лига)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Барселона"
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|2
|
"Реал"
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|3
|
"Атлетико"
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|4
|
"Вильярреал"
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|5
|
"Алавес"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|6
|
"Атлетик"
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|7
|
"Осасуна"
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|8
|
"Сельта"
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|9
|
"Бетис"
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|10
|
"Мальорка"
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|11
|
"Райо Вальекано"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|12
|
"Жирона"
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|13
|
"Эспаньол"
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|14
|
"Севилья"
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|15
|
"Леганес"
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|16
|
"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|
"Вальядолид"
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|18
|
"Валенсия"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|19
|
"Хетафе"
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|20
|
"Лас-Пальмас"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Ставки и коэффициенты на матч Вильярреал – Барселона
Прогноз матча Вильярреал – Барселона от UA-Football
На конкурентный поединок всегда интересно смотреть. "Желтая субмарина" немного больше отдохнула, поэтому имеет лучший функциональный тонус. У "блауграны" есть определенные потери, но она также хочет наконец хорошо поиграть полным составом на поле. Однако "Вильярреал" достаточно сейчас силен, чтобы "Барса" впервые в сезоне потеряла очки. Прогноз: Ничья.
Популярное сейчас
- Динамо впервые в сезоне теряет очки, победы Карпат и Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Малиновского срочно прооперируют. "После травмы Руслана мы перестали играть", – Джилардино
- УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко
- "Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО