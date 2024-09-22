Гол+пас Винисиуса приносит победу сливочным. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Обзор матча и видео голов

В очередном туре испанской Примеры "лос бланкос" принимали третью каталонскую команду. Карло Анчелотти применял ротацию, поскольку несколько дней назад столичный гранд выступал в Лиге Чемпионов.

В первом тайме хозяева периодически создавали моменты, но до настоящей остроты не доходило. "Попугаям" было нечем ответить. В начале второй половины встречи гости неожиданно вышли вперед и в этом им помог Тибо Куртуа. Но уже через считанные минуты "сливочные" отыгрались. Коллектив существенно прибавил с выходом на поле Винисиуса, который оформил гол+пас.

"Королевский клуб" нанес 31 удар, сделал 704 передачи и владел мячом 73% времени. Подопечные Анчелотти набирают 14 очков и выходят на вторую строчку. Уже во вторник "лос бланкос" будет принимать "Алавес". Каталонцы занимают 13 место (7 баллов), а в четверг будут играть дома против "Вильярреала".

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Смотрите обзор матча 6-го тура Ла Лиги 2024/25

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Эспаньол 4:1

Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе, 90 (п) – Куртуа, 55 (аг)