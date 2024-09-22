  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны

Испания
Обновлено

Историческому рекорду осталось недолго?

Реал не проигрывает в Ла Лиге 38 поединков. Сливочные могут превзойти серию Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Королевский клуб" принимал на "Сантьяго Бернабеу" "Эспаньол". У подопечных Анчелотти было существенное преимущество в игре, но в начале второго тайма хозяева пропустили первыми. Продолжающаяся серия в Примере без поражений была под угрозой, но Винисиус этого не допустил.

Читайте такжеПервый агент Месси: Реал интересовался Лионелем

"Реал" не уступает в чемпионате Испании с 27 сентября 2023 года (38 матчей). Ещё весной команда обновила свой рекорд, установленный в первенстве 1988/89 (30 встреч).

Лидирует в рейтинге "Барселона", которая не проигрывала 43 поединка до 37-го тура Ла Лиги 2017/18.

По теме
yellow-arrow
Гол+пас Винисиуса приносит победу сливочным. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Вильярреал – Барселона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 22.09.2024
yellow-arrow
Ла Лига. Реал Мадрид – Эспаньол 4:1. Автогол Куртуа и камбек благодаря джокеру Винисиусу
Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости