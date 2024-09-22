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Тренер Жироны: Могу сказать одно — это поражение было незаслуженным
Проанализировал поражение
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Вчера прошел матч "Жирона" – "Валенсия" в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Команда Виктора Цыганкова проиграла "летучим мышам" со счетом 2:0.
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал третье подряд поражение:
Мы сыграли слабую игру. Мы должны попытаться решить проблемы быстрее и атаковать лучше, создавая опасность у ворот Валенсии. Мы должны лучше распоряжаться мячом. Но у нас нет времени для печали, нам придется работать, чтобы продолжать расти и совершенствоваться.
Могу сказать одно — это поражение было незаслуженным. Это наша новая реальность, мы далеки от нашего представления об игре с точки зрения атаки.
Напомним, во вчерашнем матче голы забили Дани Гомес и защитник "Жироны", срезавший мяч в свои ворота. Виктор Цыганков провел весь матч на скамейке запасных.
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