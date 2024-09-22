Тренер Жироны: Могу сказать одно — это поражение было незаслуженным

Вчера прошел матч "Жирона" – "Валенсия" в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Команда Виктора Цыганкова проиграла "летучим мышам" со счетом 2:0.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал третье подряд поражение:

Мы сыграли слабую игру. Мы должны попытаться решить проблемы быстрее и атаковать лучше, создавая опасность у ворот Валенсии. Мы должны лучше распоряжаться мячом. Но у нас нет времени для печали, нам придется работать, чтобы продолжать расти и совершенствоваться.

Могу сказать одно — это поражение было незаслуженным. Это наша новая реальность, мы далеки от нашего представления об игре с точки зрения атаки.