Анчелотти: Модрич всегда идеально играет: со старта и с выхода на замену

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника команды Луки Модрича.

“Лука Модрич всегда играет на максимальном уровне, он для меня гарантия. Каждый игрок лучше, когда играет много минут. Лука всегда идеален, когда он начинает со старта, а также когда выходит на замену”, – сказал Анчелотти.

Вчера Модрич провел полный матч против "Эспаньола". В общей сложности на его счету шесть матчей в Ла Лиге в этом сезоне, а также один поединок в Лиге чемпионов.

Контракт 39-летнего игрока рассчитан до конца сезона.