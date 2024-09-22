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Анчелотти с Реалом намерен побить рекорд Барсы 2018 года

Испания

После победы над Эспаньолом Реал сравнялась с Сосьедадом

Анчелотти с Реалом намерен побить рекорд Барсы 2018 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Больше игр подряд без поражений за всю историю чемпионата Испании:

  1. "Барселона", 43 матча с 2017 по 2018 год.
  2. "Реал Мадрид", 38 матчей, с сентября 2023 года.
  3. "Реал Сосьедад", 38 матчей, с 1979 по 1980 год.

Мадридскому "Реалу" нужно не проиграть шесть матчей, чтобы побить рекорд каталонской команды. В следующем туре "Реал" сыграет против "Алавеса".

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
MisterChip (Alexis)
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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