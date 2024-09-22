Испания
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Анчелотти с Реалом намерен побить рекорд Барсы 2018 года
После победы над Эспаньолом Реал сравнялась с Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine
Больше игр подряд без поражений за всю историю чемпионата Испании:
- "Барселона", 43 матча с 2017 по 2018 год.
- "Реал Мадрид", 38 матчей, с сентября 2023 года.
- "Реал Сосьедад", 38 матчей, с 1979 по 1980 год.
Мадридскому "Реалу" нужно не проиграть шесть матчей, чтобы побить рекорд каталонской команды. В следующем туре "Реал" сыграет против "Алавеса".
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