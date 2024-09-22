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Барселона близка к продлению контракта с Гави
На три года больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский полузащитник Гави вскоре продлит контракт с "Барселоной". Об этом сообщает Николо Скира.
Стороны близятся к окончательной договоренности. Соглашение должно быть рассчитано до 2029 года.
Текущий контракт игроком и клубом завершается в 2026 году. В последний раз Гави продлевал его в сентябре 2022 года.
В текущем сезоне Гави еще не играл за "Барселону". Он травмировался в ноябре прошлого года и с тех пор залечивает повреждение колена.
Гави перебрался в “Барсу” в 2015 году: полузащитнику было 10 лет, когда он присоединился из академии “Бетиса”. К играм первой команды начал привлекаться на полноценной основе в 2021 году.
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