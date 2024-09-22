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Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Увидим ли мы продолжение феерии от команды Флика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" откровенно поражает своим стартом в новом сезоне чемпионата Испании. На данный момент у них 5 побед в первых 5 матчах, никаких потерь, только уверенность и победы.
На этот раз соперником будет "Вильярреал", также неплохо начавший новый сезон и имеющий три победы после 5 туров, пока без поражений. Сможет ли команда Ганси Флика нанести "желтой субмарине" первое поражение в чемпионате?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.
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Примера. 6 тур.
22 сентября. 19:30. Вильярреаль. "Эстадио де ла Керамика"
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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