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"Великолепные игроки" Известно, кого выделил Модрич из состава Реала
Оценил атаку сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После вчерашней игры "Реала" против "Эспаньола", 4:1, Лука Модрич поделился своими мыслями относительно своих одноклубников.
"Винисиус, Мбаппе, Беллингем и Родриго – великолепные игроки. И они, и команда в целом делают все правильно. Но мы можем еще добавить, и продолжим так же в следующих матчах. А эта игра может придать нам уверенности", – сказал хавбек.
Напомним, что в этом сезоне Винисиус, Мбаппе и Родриго сыграли 6 игр в чемпионате Испании: Винисиус отметился 3 голами и 4 голевыми передачами, Мбаппе забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу, а Родриго отдал одну голевую передачу и забил два гола, а Беллингем принял участие в двух матчах Ла Лиги без результативных действий.
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