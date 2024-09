OptaJose: Мбаппе повторил показатель Бензема

Мбаппе забил с пенальти в трех матчах чемпионата Испании подряд, сообщает OptaJose.

По имеющейся информации, Килиан Мбаппе забил с пенальти в матчах против "Эспаньола", "Бетиса" и "Реал Сосьедада". До этого таким показателем мог похвастаться только Карим Бензема, который в марте - апреле 2022 года реализовал три одиннадцатиметровых удара.

3 - Kylian Mbappé is the second Real Madrid player to score from the penalty spot in three consecutive LaLiga matches in the entire 21st century (three goals), after Karim Benzema between March and April 2022 (also three). Executioner. pic.twitter.com/Jtpe5NpAXb