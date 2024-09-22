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Кастелло Лукеба попал в шорт-лист Реал Мадрида

Испания

Начали следить за футболистом несколько недель назад

Кастелло Лукеба попал в шорт-лист Реал Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "РБ Лейпцига" Кастелло Лукеба заинтересовал руководство мадридского "Реала".

По имеющейся информации, представители "Реал Мадрида" присутствовали в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпцига" - "Атлетико Мадрид", чтобы посмотреть на французского футболиста.

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Напомним, что Лукеба является питомцем "Лиона", но в августе 2023 года 21-летний защитник перешел в "Лейпциг" за 30 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом действует до июня 2028 года. В этом сезоне Лукеба сыграл в 5 матчах без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Кастелло Лукеба
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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