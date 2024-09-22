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Анчелотти: Игроки думают о том, чтобы изменить будущее футбола и это правильно
Наставник испанского гранда – о плотном графике матчей
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подверг критике перенасыщенный календарь современного футбола.
“Жалобы тренеров и игроков не приведут к смене календаря этого сезона. Но важно, чтобы такие организации как УЕФА, Ла Лига и ФИФА задумались об этом. Они должны понять, что игроки устают. К сожалению, календарь в этом сезоне не изменится. Игроки думают о том, чтобы изменить будущее футбола и я считаю, что это правильно”.
В промежутке с 14 сентября по 5 октября "королевский клуб" сыграет 7 поединков. Вчера "сливочные" дома разгромили "Эспаньол" (4:1), а уже во вторник будут принимать "Алавес".
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