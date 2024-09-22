Анчелотти: Игроки думают о том, чтобы изменить будущее футбола и это правильно

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подверг критике перенасыщенный календарь современного футбола.

“Жалобы тренеров и игроков не приведут к смене календаря этого сезона. Но важно, чтобы такие организации как УЕФА, Ла Лига и ФИФА задумались об этом. Они должны понять, что игроки устают. К сожалению, календарь в этом сезоне не изменится. Игроки думают о том, чтобы изменить будущее футбола и я считаю, что это правильно”.