Ла Лига. Вильярреал – Барселона 1:5. Полным составом и играть легче

Чемпионат Испании, шестой тур

"Эстадио де ла Керамика" (Вильярреал)

Главный арбитр: Матео Бускетс Феррер

Снова "Барселона" вернулась в пределы испанских границ, и снова она побеждает. Если шутки в сторону, то очевидно, что поражение против "Монако" в прошлый четверг было вызвано игрой в меньшинстве в течение 80 минут. На этот раз полным составом получилось гораздо эффектнее.

Первый тайм вышел на встречных курсах. Уже на восьмой минуте мяч после удара Пино был в воротах Тер Штегена, но арбитр сразу зафиксировал офсайд. Через пять минут немец уже вступил в игру после удара Пепе, который до этого совершил прекрасный слалом. А добивание на себя принял Кунде.

Гости ответили куда острее. На 17 минуте мяч после удара Ямаля попал в дальнюю штангу. Дальше – Педри немного не попал в створ после подачи с углового. А на 20 минуте счет открыла именно “Барса”.

Торре покатил в центр на Левандовского – тот в касание пробил мимо голкипера. После одного нереализованного момента, Роберт на 35-й минуте уже оформил дубль. На этот раз вышло куда красивее. После навеса на Гарсию тот пробил и попал в голкипера. Первым сориентировался поляк и пробил в падении через себя. Так складываться в 36 лет – это мастерство.

При счете 0:2 появилось много проблем у "Барсы". Во-первых, Перес сразу же отквитал один гол: на 38 минуте замкнул прострел Пепе после замечательной атаки хозяев. Поймали гостей на высокой линии обороны. Во-вторых, тер Штеген реально спас после дальнейшего выхода сам на сам с Пепе.

В третьих, через минуту немец серьезно травмировался и на поле вышел Иньяки Пенья. Скорее всего, 25-летний голкипер проведет не один матч в этом сезоне: Марка вынесли на носилках.

На старте второго тайма ощутимо присела "Барса" к своим воротам. Пенья пропустил гол, но его отменили из-за офсайда. Впоследствии Иньяки отлично выручил каталонцев, парировав удар Пепе. А на 52 минуте Пино попал в перекладину.

И ниоткуда взялся гол "Барселоны". На 58 минуте отличился Пабло Торре, который в касание замкнул разрезной пас Педри в штрафную. Впоследствии еще и Левандовский пенальти не реализовал (уго заработал Ямаль). Поляк попал в штангу.

Офсайды преследовали хозяев – здесь уже “плюс” высокой линии обороны "Барселоны". Во втором тайме были отменены еще два гола "Вильярреала" из-за “вне игры”. А потом каталонцы добили соперника.

Рафинья оформил дубль. Сначала ему сбросили под удар и он сильно пробил. Небольшой рикошет направил мяч мимо голкипера. На 83-й минуте бразилец забил после шикарного паса от Ямаля с правого фланга. Тот случай, когда ассист лучше гола.

Был ли "Вильярреал" настолько плохим, чтобы проиграть с таким счетом? Скорее нет. Но ведь проиграл. Пять голов просто так не пропускают. Казалось бы, что во втором тайме да еще после травмы тер Штегена хозяева дожмут хотя бы до ничьей, но у Флика и его подопечных было другое мнение.

В первую очередь это касается тренерского мнения при игре в обороне, а также индивидуальных качеств атакующего звена. Эти два компонента сегодня принесли не просто три очка "Барси", а разгромили соперника на его же поле.

"Вильярреал" – "Барселона" 1:5

Голы: Перес 38 – Левандовский 20, 35, Торре 58, Рафинья 75, 53

"Вильярреал": Конде – Кико Фемения, Коста, Байи, Кардона – Пино (Барри 63), Коменсанья (Терратс 78), Парехо (Гуэ 70), Баэна (Ахомаш 78) – Пепе (Д. Суарес 78), А. Перес

"Барселона": тер Штеген (Пенья 45+2) – Кунде, Домингес (Кубарси 60), И. Мартинес (Эктор Форт 83), Мартин – Торре (Виктор Пау 60), Эрик Гарсия, Педри (Марк Касадо 60) – Ямаль, Левандовский, Рафинья

Предупреждения: Парехо 2, Баэна 52, Байи 66, А. Перес 85, Кардона 89, Ахомаш 90+1 – Виктор Пау 83

Нереализованный пенальти: Левандовский 66 (штанга)