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Ла Лига. Вильярреал – Барселона 1:5. Полным составом и играть легче

Испания
Обновлено

Очень уверена победа от каталонцев

Ла Лига. Вильярреал – Барселона 1:5. Полным составом и играть легче

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании, шестой тур

"Эстадио де ла Керамика" (Вильярреал)

Главный арбитр: Матео Бускетс Феррер

Снова "Барселона" вернулась в пределы испанских границ, и снова она побеждает. Если шутки в сторону, то очевидно, что поражение против "Монако" в прошлый четверг было вызвано игрой в меньшинстве в течение 80 минут. На этот раз полным составом получилось гораздо эффектнее.

Первый тайм вышел на встречных курсах. Уже на восьмой минуте мяч после удара Пино был в воротах Тер Штегена, но арбитр сразу зафиксировал офсайд. Через пять минут немец уже вступил в игру после удара Пепе, который до этого совершил прекрасный слалом. А добивание на себя принял Кунде.

Гости ответили куда острее. На 17 минуте мяч после удара Ямаля попал в дальнюю штангу. Дальше – Педри немного не попал в створ после подачи с углового. А на 20 минуте счет открыла именно “Барса”.

Торре покатил в центр на Левандовского – тот в касание пробил мимо голкипера. После одного нереализованного момента, Роберт на 35-й минуте уже оформил дубль. На этот раз вышло куда красивее. После навеса на Гарсию тот пробил и попал в голкипера. Первым сориентировался поляк и пробил в падении через себя. Так складываться в 36 лет – это мастерство.

При счете 0:2 появилось много проблем у "Барсы". Во-первых, Перес сразу же отквитал один гол: на 38 минуте замкнул прострел Пепе после замечательной атаки хозяев. Поймали гостей на высокой линии обороны. Во-вторых, тер Штеген реально спас после дальнейшего выхода сам на сам с Пепе.

В третьих, через минуту немец серьезно травмировался и на поле вышел Иньяки Пенья. Скорее всего, 25-летний голкипер проведет не один матч в этом сезоне: Марка вынесли на носилках.

На старте второго тайма ощутимо присела "Барса" к своим воротам. Пенья пропустил гол, но его отменили из-за офсайда. Впоследствии Иньяки отлично выручил каталонцев, парировав удар Пепе. А на 52 минуте Пино попал в перекладину.

И ниоткуда взялся гол "Барселоны". На 58 минуте отличился Пабло Торре, который в касание замкнул разрезной пас Педри в штрафную. Впоследствии еще и Левандовский пенальти не реализовал (уго заработал Ямаль). Поляк попал в штангу.

Офсайды преследовали хозяев – здесь уже “плюс” высокой линии обороны "Барселоны". Во втором тайме были отменены еще два гола "Вильярреала" из-за “вне игры”. А потом каталонцы добили соперника.

Рафинья оформил дубль. Сначала ему сбросили под удар и он сильно пробил. Небольшой рикошет направил мяч мимо голкипера. На 83-й минуте бразилец забил после шикарного паса от Ямаля с правого фланга. Тот случай, когда ассист лучше гола.

Был ли "Вильярреал" настолько плохим, чтобы проиграть с таким счетом? Скорее нет. Но ведь проиграл. Пять голов просто так не пропускают. Казалось бы, что во втором тайме да еще после травмы тер Штегена хозяева дожмут хотя бы до ничьей, но у Флика и его подопечных было другое мнение.

В первую очередь это касается тренерского мнения при игре в обороне, а также индивидуальных качеств атакующего звена. Эти два компонента сегодня принесли не просто три очка "Барси", а разгромили соперника на его же поле.

"Вильярреал" – "Барселона" 1:5

Голы: Перес 38 – Левандовский 20, 35, Торре 58, Рафинья 75, 53

"Вильярреал": Конде – Кико Фемения, Коста, Байи, Кардона – Пино (Барри 63), Коменсанья (Терратс 78), Парехо (Гуэ 70), Баэна (Ахомаш 78) – Пепе (Д. Суарес 78), А. Перес

"Барселона": тер Штеген (Пенья 45+2) – Кунде, Домингес (Кубарси 60), И. Мартинес (Эктор Форт 83), Мартин – Торре (Виктор Пау 60), Эрик Гарсия, Педри (Марк Касадо 60) – Ямаль, Левандовский, Рафинья

Предупреждения: Парехо 2, Баэна 52, Байи 66, А. Перес 85, Кардона 89, Ахомаш 90+1 – Виктор Пау 83

Нереализованный пенальти: Левандовский 66 (штанга)

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.09.2024 в 21:48
Поздравляю всех, кто за "Барселону"! Честно говоря, до матча я был неуверен даже в ничьей. Всё потому, Вильяреал среди недели отдыхал, а "Барса" играла. Т.е., могло не хватить физических кондиций на весь матч. А Вильяреал бегущая и хорошо комбинирующая команда. Но Флик и молодежь "Барсы", похоже, нашли ключик, как добиваться успеха в плотном графике игр. Тер Штегену желаем здоровья и скорейшего выздоровления! И ещё. Вот о чем подумал..Вчера Реал пыхтел и пукал, прежде, чем с помощью арбитра сломить соперника... Добыли крупную победу и, типа, бросают косой взгляд на "Барсу". Мол, мы вас поддавливаем (в турнирной таблице....). Ну "Барса" и ответила....Типа, а мы и не заметили, что было у вас вчера........ Я объясню, почему я так обращаю внимание на эти околофутбольные тёрки... Был как-то в компании друзей - испанцев/каталонцев... И они сказали мне, что Флорентино Перес очень не любит подобные ситуации. Это, когда Реал отстает в турнирной таблице, с натугой выигрывает свой матч, надеется, что на следующий день "Барса" потеряет очки в игре с крепким середняком Лиги (причем, в гостях). А "Барса" побеждает еще более уверенно, чем это сделал Реал....
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Комментарии 20
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.09.2024 в 21:48
Поздравляю всех, кто за "Барселону"! Честно говоря, до матча я был неуверен даже в ничьей. Всё потому, Вильяреал среди недели отдыхал, а "Барса" играла. Т.е., могло не хватить физических кондиций на весь матч. А Вильяреал бегущая и хорошо комбинирующая команда. Но Флик и молодежь "Барсы", похоже, нашли ключик, как добиваться успеха в плотном графике игр. Тер Штегену желаем здоровья и скорейшего выздоровления! И ещё. Вот о чем подумал..Вчера Реал пыхтел и пукал, прежде, чем с помощью арбитра сломить соперника... Добыли крупную победу и, типа, бросают косой взгляд на "Барсу". Мол, мы вас поддавливаем (в турнирной таблице....). Ну "Барса" и ответила....Типа, а мы и не заметили, что было у вас вчера........ Я объясню, почему я так обращаю внимание на эти околофутбольные тёрки... Был как-то в компании друзей - испанцев/каталонцев... И они сказали мне, что Флорентино Перес очень не любит подобные ситуации. Это, когда Реал отстает в турнирной таблице, с натугой выигрывает свой матч, надеется, что на следующий день "Барса" потеряет очки в игре с крепким середняком Лиги (причем, в гостях). А "Барса" побеждает еще более уверенно, чем это сделал Реал....
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1
0
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:44
О, Ханси Флик, ты хоть и мал, но ты велик! (из незаконченного)
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:45
Это которая ода?
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:49
Ага.
 
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:42
Море! Море эмоций!!! Такой матч, такая игра!!! Это восхитительно, это изумительно, господа!!!
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3
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:38
Сосать, тупая ода, сосать!
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2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.09.2024 в 21:37
Дістали вже ті травми І це тільки шостий тур... По правді думав, що вкінці випустять на кілька хвилин Фаті, щоб відчув гру знову і притирався помаленьку до партнерів... Бо з такою динамікою травм треба форсувати лікування і відновлення!
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4
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:40
Гляди к зиме и игроков недостаточно будет и придется из начальной школы брать для полноты заявки.
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2
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Spokoyno (Київ)
22.09.2024 в 21:35
Невимушено, навіть більше ніж я очікував Мінус і у прямому і у переносному сенсі тер Штеген Ну і те що Ямаля суддя дозволив так відверто бити по ногам! Так пе...с його знає кому кортить послабити Барселону, утім столичні повинні розуміти, що вони послаблюють і збірну своєї країни!
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:44
Их сборная не интересует. Там один престарелый Карвахаль и всё.
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:30
ПОБЕДАААА!!!!! УРАААА!
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:32
Ураааа! Победаааа!!!!!
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:29
Всех барселонцев с красивой победой!! Будем здоровы мы и наша любимая команда!!
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:35
С победой брат! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.09.2024 в 21:29
Крута гра від Барселони, нічого не скажеш і результат відмінний, якби не одне "але" - це травма Тер Штегена ((( На скільки я встиг дізнатись більше інформації, то в нього дуже серйозні проблеми з правим коліном. Німцю вже робили операцію в цій області в 2021році, але відновлення пішло не найкращим чином ((( Прокляли його вболівальники після невдалого пасу з Монако, погрожували навіть... Писали, щоб йшов геть. Докаркались, тепер будемо грати з резервістом в основі ((( Ну нічого - прорвемось! Окремо хотів би відзначити в грі голевий пас Ямаля - дуже майстерно! Це щось... З перемогою, барселонці, яка трохи затьмарена травмою !
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:31
Михаил Константинович с победой Вас!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.09.2024 в 21:31
Іванович ))
 
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:34
Это я тан, на ощупь
 
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Вarcelinius
22.09.2024 в 21:32
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MAGA KING
22.09.2024 в 21:28
Молодцы Барса, очень хорошо сыграли. Жаль, что почти после каждого матча травма. Я думаю, что дурачок из Харькова ( который мальчиков в трусиках любит) согласен с этим. Поражение от Монако можно забыть, это всего лишь несчастный случай. Была бы Барса в полном составе, непременно победила бы.
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