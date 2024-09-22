Примера. Атлетико оступился на Вальекасе, Уильямс съел Сельту, Майораль вернулся с голом

Год назад "Атлетико" победил на "Вальекасе" 7:0, но сегодня даже ничья для него за счастье.

"Матрасники" устали после ЛЧ, и Симеоне в очередной раз прибег к ротации, что не усилило команду. В первом тайме у "Атлетико" можно вспомнить из интересного лишь дальний удар Хулиана в перекладину; остальное время атаковал "Райо".

Какое-то время "Молниям" не везло в завершении, но под конец тайма справедливость взяла верх, и отличный прострел Рациу нашел ногу Иси Паласона.

Что было делать Симеоне? На второй тайм он выпустил Корреа и Гризманна, плюс Хименес вышел спасать защиту.

Помогло? Ну, по крайней мере, отыгрались. Серлот хорошо отработал на фланге, выкатил под удар Галлахеру, и тот с места метров с 22-х поразил ближний угол.

2 - Conor Gallagher has scored in consecutive league games for the third time in his career between LaLiga (4 apps) and Premier League (136), first since November 2021 with Crystal Palace. Punch. pic.twitter.com/cJE3lBXKq2 — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Еще у "Атлетико" вспоминается второй дальний удар Хулиана — теперь его отбил Баталья; ну, и на этом все. На большее, судя по увиденному, не хватило сил — моральных и физических.

В таблице у "Матрасников" теперь 12 очков, это 4-е место. У "Райо" - 8 баллов и 10-я позиция.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Паласон, 35 — Галлахер, 50

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия — де Фрутос (Балью, 85), Паласон (Гвардиола, 85), Сисс, Унаи Лопес (Валентин, 65) — Нтека (Хамес Родригес, 73), Эмбарба (Камельо, 65)

"Атлетико": Облак — Молина, Аспиликуэта (Хименес, 45), Витсель, Рейнилду, Самуэл Лино (Гризманн, 46) — Льоренте (Корреа, 46), Коке, Галлахер — Серлот (Симеоне, 85), Альварес

Веселая, задиристая нынче "Сельта", но "Атлетик" намного взрослее, и потому победил — между прочим, уже третий раз за неделю.

Гурусета открыл счет уже на 4-й минуте после прохода Иньяки и заблокированного удара Сансета, но тогда Аспас смог на это ответить — сам заработал пенальти и сам с него забил.

Больше таких "ответов" у "Кельтов" сегодня не находилось.

Ближе к перерыву тот же Гурусета, который был в огне, в английском стиле замкнул очень дальнюю и очень сильную подачу от Беренгера.

4 - Iñaki Williams Arthuer has made four assists in his last three games for Athletic in LaLiga, as many as he did in his previous 55 appearances in the competition. Inspired. pic.twitter.com/fAdmuncYeh — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Ну, а во втором тайме дежурный проход Иньяки ударом головой завершил Альваро Джало — это первый гол самого "спорного" баска за Бильбао после перехода из "Браги" за 15 млн летом.

В таблице у "Атлетика" теперь 13 очков, он идет сразу за "Барсой" и "Реалом". У "Сельты" - 9 баллов, что тоже хорошо, но, повторимся, немного другой уровень.

6-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" - 3:1

Голы: Гурусета, 4, 39, Джало, 80 — Аспас, 25 (с пенальти)

"Атлетик": Агирресабала (Падилья, 46) — де Маркос, Вивиан, Паредес, Бойро (Лекуэ, 65) — Хауресигар (де Галларета, 65), Прадос — Уильямс, Сансет, Беренгер (Унаи Гомес, 75) — Гурусета (Джало, 77)

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Жаилсон (Карлос Домингес, 63) — Уго Альварес (Сведберг, 67), Сотело (Мориба, 63), Дамиан Родригес, Мингеса (Маркос Алонсо, 5) — Аспас, Дувикас (Борха Иглесиас, 68), Бамба

Предупреждения: Беренгер, 20, Паредес, 30, Прадос, 52 — Сотело, 50, Мориба, 86

Продолжает идти без побед в Ла Лиге "Хетафе", у которого много финансовых проблем.

Сегодня синие провели равный матч против "Леганеса", но при этом, можно сказать, отскочили.

В первом тайме команды создали по одному голевому моменту. У "Леганеса" в штангу пробил Крус, а добивание Оскара блестяще отбил Сория. У "Хетафе" - в акробатическом прыжке бил Арамбарри, и Дмитрович чудом перевел мяч в каркас.

После перерыва состоялось долгожданное событие для "Колизея" - после сложной травмы вернулся Борха Майораль, главная звезда "Хетафе".

????Borja Mayoral, meilleur joueur de Getafe la saison passée, égalise pour les Azulones en transformant un penalty !#GetafeLeganés



pic.twitter.com/gLAQGbrown — 100% Liga (@FoudeLiga) September 22, 2024

Ну, и уже с ним на поле произошло все самое важное. Сперва центрбек "Лега" Саэнс красиво замкнул ногой подачу со штрафного, а затем арбитр назначил далеко не самый очевидный пенальти для "Хета", и Майораль отметил возвращение голом с точки.

В таблице после этого у "Огурцов" 6 баллов, а вот команда Бордаласа с 3 баллами плетется в зоне вылета.

6-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Леганес" - 1:1

Голы: Майораль, 83 (с пенальти) — Саэнс, 76

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам (Карлес Перес, 67), Беррокаль, Альдерете, Рико — Арамбарри, Сантьяго (Сола, 46), Милья — Йылдырым (Риско, 78), Уче (Майораль, 67)

"Леганес": Дмитрович — Саэнс, Серхио Гонсалес, Настасич — Розье, Сиссе, Тапиа (Брашанац, 62), Крус (Раба, 85) — Оскар (Роберто Лопес, 46), де ла Фуэнте (Алле, 74), Мунир (Франкеса, 74)

Предупреждения: Арамбарри, 53, Даконам, 56, Рико, 63 — Оскар, 20, Настасич, 80