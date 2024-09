Примера. Атлетико оступился на Вальекасе, Уильямс съел Сельту, Майораль вернулся с голом

Год назад "Атлетико" победил на "Вальекасе" 7:0, но сегодня даже ничья для него за счастье.

"Матрасники" устали после ЛЧ, и Симеоне в очередной раз прибег к ротации, что не усилило команду. В первом тайме у "Атлетико" можно вспомнить из интересного лишь дальний удар Хулиана в перекладину; остальное время атаковал "Райо".

Какое-то время "Молниям" не везло в завершении, но под конец тайма справедливость взяла верх, и отличный прострел Рациу нашел ногу Иси Паласона.

Что было делать Симеоне? На второй тайм он выпустил Корреа и Гризманна, плюс Хименес вышел спасать защиту.

Помогло? Ну, по крайней мере, отыгрались. Серлот хорошо отработал на фланге, выкатил под удар Галлахеру, и тот с места метров с 22-х поразил ближний угол.

2 - Conor Gallagher has scored in consecutive league games for the third time in his career between LaLiga (4 apps) and Premier League (136), first since November 2021 with Crystal Palace. Punch. pic.twitter.com/cJE3lBXKq2

Еще у "Атлетико" вспоминается второй дальний удар Хулиана — теперь его отбил Баталья; ну, и на этом все. На большее, судя по увиденному, не хватило сил — моральных и физических.

В таблице у "Матрасников" теперь 12 очков, это 4-е место. У "Райо" - 8 баллов и 10-я позиция.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Паласон, 35 — Галлахер, 50

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия — де Фрутос (Балью, 85), Паласон (Гвардиола, 85), Сисс, Унаи Лопес (Валентин, 65) — Нтека (Хамес Родригес, 73), Эмбарба (Камельо, 65)

"Атлетико": Облак — Молина, Аспиликуэта (Хименес, 45), Витсель, Рейнилду, Самуэл Лино (Гризманн, 46) — Льоренте (Корреа, 46), Коке, Галлахер — Серлот (Симеоне, 85), Альварес

Веселая, задиристая нынче "Сельта", но "Атлетик" намного взрослее, и потому победил — между прочим, уже третий раз за неделю.

Гурусета открыл счет уже на 4-й минуте после прохода Иньяки и заблокированного удара Сансета, но тогда Аспас смог на это ответить — сам заработал пенальти и сам с него забил.

Больше таких "ответов" у "Кельтов" сегодня не находилось.

Ближе к перерыву тот же Гурусета, который был в огне, в английском стиле замкнул очень дальнюю и очень сильную подачу от Беренгера.

4 - Iñaki Williams Arthuer has made four assists in his last three games for Athletic in LaLiga, as many as he did in his previous 55 appearances in the competition. Inspired. pic.twitter.com/fAdmuncYeh