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Тер Штеген из-за травмы может выбыть до конца сезона

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Желаем немцу скорейшего выздоровления

Тер Штеген из-за травмы может выбыть до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашняя победа "Барселоны" над "Вильярреалом" омрачила травма капитана "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена. Вратарь получил серьезную травму колена, неудачно упав после прыжка за мячом. Немец закрыл лицо и кричал от боли, где в итоге он покинул поле на носилках.

По информации Marca, по худшим прогнозам, голкипер может пропустить примерно восемь месяцев. В отсутствие официального подтверждения, у него может быть полный разрыв подколенного сухожилия в правом колене. Первые снимки показали, что этот участок поврежден, и теперь осталось точно выяснить есть ли там разрыв. Если бы тесты показали худший прогноз, то голкипер рискует попрощаться с сезоном 24-25.

Добавим, что Ханси Флик сталкивается с серьезной эпидемией травм: в лазарете каталонского клуба также находятся Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Гави, Френки де Йонг, Фермин Лопес и Дани Ольмо.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген травма
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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