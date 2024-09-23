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Тер Штеген из-за травмы может выбыть до конца сезона
Желаем немцу скорейшего выздоровления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашняя победа "Барселоны" над "Вильярреалом" омрачила травма капитана "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена. Вратарь получил серьезную травму колена, неудачно упав после прыжка за мячом. Немец закрыл лицо и кричал от боли, где в итоге он покинул поле на носилках.
По информации Marca, по худшим прогнозам, голкипер может пропустить примерно восемь месяцев. В отсутствие официального подтверждения, у него может быть полный разрыв подколенного сухожилия в правом колене. Первые снимки показали, что этот участок поврежден, и теперь осталось точно выяснить есть ли там разрыв. Если бы тесты показали худший прогноз, то голкипер рискует попрощаться с сезоном 24-25.
Добавим, что Ханси Флик сталкивается с серьезной эпидемией травм: в лазарете каталонского клуба также находятся Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Гави, Френки де Йонг, Фермин Лопес и Дани Ольмо.
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