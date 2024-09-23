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Флик: Наслаждаемся своим футболом. У нас рискованный стиль, но пока мы успешны в Ла Лиге

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Каталонцы на кураже

Флик: Наслаждаемся своим футболом. У нас рискованный стиль, но пока мы успешны в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил восхищение игрой своих подопечных после победы над "Вильярреалом" в Ла Лиге.

"Мы выиграли 5:1 в Вильярреале. Это была фантастическая игра со стороны обеих команд, очень зрелищная. Я поздравляю свою команду, они сделали все отлично.

У "Вильярреала" были явные шансы. Оказывать давление на соперника - это часть нашего стиля. Мы должны быть компактными. У нас все получилось. Это рискованно, но пока мы успешно выступаем в Ла Лиге.

Мы сосредоточены на том, чтобы играть в свой футбол и делать то, что мы должны делать. И мы этим наслаждаемся. Я очень счастлив тренировать эту команду.

Горжусь тем, как команда справилась с трудностями. "Вильярреал" - команда, которая никогда не сдается, и мы продолжали пытаться забить ещё больше голов. И это то, чего я хочу - продолжать прессинговать на протяжении 90 или 94 минут матча.

Нам нужно посмотреть, что произойдет с Марком (Тер Штегеном - прим.), он наш капитан. Мне очень грустно от того, что произошло", - цитирует Флика AS.

На счету "Барсы" 18 очков после 6 туров чемпионата Испании.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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