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Коллектив Симеоне теряет очки на выезде. Райо Вальекано - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
Райо Вальекано - Атлетико ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" сыграл вничью в выездном поединке 6-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано".
У "матрасников" единственным голом отличился Конор Галлахер, у хозяев - Иси Паласон.
Теперь "Атлетико" занимает 4-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, "Райо" - 9-е.
6-й тур Ла Лиги. Мадрид. "Эстадио Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 1:1
Голы: Паласон 35 — Галлахер 50
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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