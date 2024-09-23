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Коллектив Симеоне теряет очки на выезде. Райо Вальекано - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания

Райо Вальекано - Атлетико ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Коллектив Симеоне теряет очки на выезде. Райо Вальекано - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" сыграл вничью в выездном поединке 6-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано".

У "матрасников" единственным голом отличился Конор Галлахер, у хозяев - Иси Паласон.

Теперь "Атлетико" занимает 4-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, "Райо" - 9-е.

6-й тур Ла Лиги. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Паласон 35 — Галлахер 50

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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