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Симеоне: Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов

Испания
Симеоне: Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сожалеет о потере очков в поединке с "Райо Вальекано" (1:1) в рамках Ла Лиги.

"В первом тайме у нас было больше голевых моментов. Во втором тайме мы отыграли так, как и должны были - на половине поля соперника. Казалось, что мы можем выиграть в любой момент.

Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов. Альварес слева дал нам еще один шанс, Корреа очень хорошо вошел в игру, Хименес отлично вошел в игру, Гризманн придал команде индивидуальность и динамичность, Джулиано создавал опасность.

Соперничество с "Реалом" и "Барселоной"? Я живу так же, как и каждый год, с тем же энтузиазмом играть в нашем чемпионате от матча к матчу, всегда выжимая максимум из каждой игры", - приводит слова Симеоне Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 11:36
Моменты есть, проблема в том что у тебя нет Довбика, а Сарлот пока что уровень Атлетико не тянет. АМ по своей игровой структуре нуждается в чистокровной девятке. Но высокого уровня исполнителей на этой позиции, в мире очень мало. Артем был вашим единственным вариантом.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 11:36
Моменты есть, проблема в том что у тебя нет Довбика, а Сарлот пока что уровень Атлетико не тянет. АМ по своей игровой структуре нуждается в чистокровной девятке. Но высокого уровня исполнителей на этой позиции, в мире очень мало. Артем был вашим единственным вариантом.
Ответить
0
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