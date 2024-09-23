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Симеоне: Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сожалеет о потере очков в поединке с "Райо Вальекано" (1:1) в рамках Ла Лиги.
"В первом тайме у нас было больше голевых моментов. Во втором тайме мы отыграли так, как и должны были - на половине поля соперника. Казалось, что мы можем выиграть в любой момент.
Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов. Альварес слева дал нам еще один шанс, Корреа очень хорошо вошел в игру, Хименес отлично вошел в игру, Гризманн придал команде индивидуальность и динамичность, Джулиано создавал опасность.
Соперничество с "Реалом" и "Барселоной"? Я живу так же, как и каждый год, с тем же энтузиазмом играть в нашем чемпионате от матча к матчу, всегда выжимая максимум из каждой игры", - приводит слова Симеоне Marca.
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