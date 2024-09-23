Симеоне: Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сожалеет о потере очков в поединке с "Райо Вальекано" (1:1) в рамках Ла Лиги.

"В первом тайме у нас было больше голевых моментов. Во втором тайме мы отыграли так, как и должны были - на половине поля соперника. Казалось, что мы можем выиграть в любой момент.

Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов. Альварес слева дал нам еще один шанс, Корреа очень хорошо вошел в игру, Хименес отлично вошел в игру, Гризманн придал команде индивидуальность и динамичность, Джулиано создавал опасность.

Соперничество с "Реалом" и "Барселоной"? Я живу так же, как и каждый год, с тем же энтузиазмом играть в нашем чемпионате от матча к матчу, всегда выжимая максимум из каждой игры", - приводит слова Симеоне Marca.