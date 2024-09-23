  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа выразил поддержку тер Штегену в связи с травмой: Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа выразил поддержку тер Штегену в связи с травмой: Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах

Испания

Бельгиец тоже имел подобный неприятный опыт

Куртуа выразил поддержку тер Штегену в связи с травмой: Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марк-Андре тер Штеген вчера получил серьезную травму колена, которая может вывести его из игры до конца сезона. Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не остался в стороне и выразил свою поддержку голкиперу "Барселоны".

"Жаль, что так произошло @mterstegen1. Мне было очень больно видеть, как ты покидаешь поле. Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах", - заявил бельгиец на своей странице X.

Напомним, что год назад Тибо Куртуа также получил серьезную травму (разрыв крестообразной связки, а позже разрыв мениска) и смог вернуться на поле только в начале мая.

По теме
yellow-arrow
Симеоне: Мы уверены, что голы придут - проблема в том, что у нападающих нет моментов
yellow-arrow
Коллектив Симеоне теряет очки на выезде. Райо Вальекано - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Флик: Наслаждаемся своим футболом. У нас рискованный стиль, но пока мы успешны в Ла Лиге
Тибо Куртуа Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Тібо Куртуа
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости