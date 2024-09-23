Куртуа выразил поддержку тер Штегену в связи с травмой: Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах

Марк-Андре тер Штеген вчера получил серьезную травму колена, которая может вывести его из игры до конца сезона. Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не остался в стороне и выразил свою поддержку голкиперу "Барселоны".

"Жаль, что так произошло @mterstegen1. Мне было очень больно видеть, как ты покидаешь поле. Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах", - заявил бельгиец на своей странице X.

Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024

Напомним, что год назад Тибо Куртуа также получил серьезную травму (разрыв крестообразной связки, а позже разрыв мениска) и смог вернуться на поле только в начале мая.