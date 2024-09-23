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Куртуа выразил поддержку тер Штегену в связи с травмой: Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах
Бельгиец тоже имел подобный неприятный опыт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген вчера получил серьезную травму колена, которая может вывести его из игры до конца сезона. Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не остался в стороне и выразил свою поддержку голкиперу "Барселоны".
"Жаль, что так произошло @mterstegen1. Мне было очень больно видеть, как ты покидаешь поле. Надеюсь, ты скоро восстановишься и мы снова увидим тебя в воротах", - заявил бельгиец на своей странице X.
Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024
Напомним, что год назад Тибо Куртуа также получил серьезную травму (разрыв крестообразной связки, а позже разрыв мениска) и смог вернуться на поле только в начале мая.
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