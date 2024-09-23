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Официально: у Марка-Андре тер Штегена диагностирован полный разрыв надколенного сухожилия

Испания

Сегодня футболист будет прооперирован

Официально: у Марка-Андре тер Штегена диагностирован полный разрыв надколенного сухожилия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Худшие прогнозы относительно травмы Марка-Андре тер Штегена, к сожалению, подтвердились. Футболист, скорее всего, досрочно может завершить выступления в этом сезоне.

"Тесты, проведенные игроку основы Марку тер Штегену, подтвердили, что у него полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене. В понедельник во второй половине дня ему проведут операцию, и после ее завершения будет опубликована новая информация", - говорится в заявлении медицинского штаба "Барселоны".

Добавим, что капитан каталонцев в этом сезоне провел 7 поединков, в которых пропустил 7 голов и только в одном поединке он оставил свои ворота "сухими".

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Барселона Марк-Андре тер Штеген травма
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
23.09.2024 в 14:38
На жаль... Не дарма за статистикою футбол найтравматичній вид спорту і не тільки тому, що то гра мільйонів.. От odaрьоні КаКли утім свою хворобливу сутність вже продемонстрували. Ну якщо в них у верхній кінцівки лайно, то що воно могло видати
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
23.09.2024 в 14:38
На жаль... Не дарма за статистикою футбол найтравматичній вид спорту і не тільки тому, що то гра мільйонів.. От odaрьоні КаКли утім свою хворобливу сутність вже продемонстрували. Ну якщо в них у верхній кінцівки лайно, то що воно могло видати
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oda1979 (Запорожье)
23.09.2024 в 14:22
хоть ФК каталонский шлемазл как футбольный клуб есть полное непрофессиональное фуфло, но Андрюха тер Штеген заслужил уважанием своей арийской родословной. Мадридская футбольная общественность выражает свое сочуствие и желает скорейшего выздоровления. Бавария будет забивать свои 8 мячей уже другому вратарю.
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