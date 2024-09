Официально: у Марка-Андре тер Штегена диагностирован полный разрыв надколенного сухожилия

Худшие прогнозы относительно травмы Марка-Андре тер Штегена, к сожалению, подтвердились. Футболист, скорее всего, досрочно может завершить выступления в этом сезоне.

"Тесты, проведенные игроку основы Марку тер Штегену, подтвердили, что у него полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене. В понедельник во второй половине дня ему проведут операцию, и после ее завершения будет опубликована новая информация", - говорится в заявлении медицинского штаба "Барселоны".

❗ [MEDICAL NEWS]



Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI