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Анчелотти объявил о продлении контракта с основным защитником ещё на три года

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Анчелотти объявил о продлении контракта с основным защитником ещё на три года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ферлан Менди подписал новый контракт с "Реалом" сроком до июня 2027 года. Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

"Все подписано, да. Мы очень довольны Менди.

Мы не просим Ферлана много делать в атаке, потому что у нас есть очень сильный вингер слева", — цитирует специалиста Madrid Xtra.

Напомним, Менди выступает за "Реал" с 2019 года. С тех пор 29-летний француз провёл в футболке "сливочных" 176 матчей, в которых отличился 6 голами и 10 результативными передачами.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) контракт Ферлан Менди
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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