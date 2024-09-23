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Рафинья: Я болею за Барселону с самого детства

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Мечта сбылась

Рафинья: Я болею за Барселону с самого детства

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья пообщался с журналистом после разгромной победы над "Вильярреалом" (5:1) в Ла Лиге.

"Не буду вам врать. Я болею за "Барселону" с самого детства. Я рос, наблюдая за игроками, которые меня вдохновляют. Возможность носить эту футболку и показывать свою работу для меня очень волнительна. Я могу вносить свой вклад, забивая голы и целуя герб.

Мы знаем, насколько важен Тер Штеген, эта победа на 100% для него.

С тех пор как я перешёл в "Барсу" - это мой лучший старт сезона, да.

Но я думаю, что то, что произошло, уже позади. Я гораздо больше доволен победой команды, было важно продолжить набирать максимум очков. Я вполне доволен, но нам нужно думать о поединке, который состоится в среду (с "Хетафе" - прим.)", — цитирует бразильца Barca Blaugranes.

На счету Рафиньи 5 забитых мячей и 2 ассиста в 7 играх в текущем сезоне.

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Рафинья Барселона Вильярреал
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Источник:
Barca Blaugranes
Опубликовал: Александр Бураков
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