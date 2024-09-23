Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья: Я болею за Барселону с самого детства
Мечта сбылась
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья пообщался с журналистом после разгромной победы над "Вильярреалом" (5:1) в Ла Лиге.
"Не буду вам врать. Я болею за "Барселону" с самого детства. Я рос, наблюдая за игроками, которые меня вдохновляют. Возможность носить эту футболку и показывать свою работу для меня очень волнительна. Я могу вносить свой вклад, забивая голы и целуя герб.
Мы знаем, насколько важен Тер Штеген, эта победа на 100% для него.
С тех пор как я перешёл в "Барсу" - это мой лучший старт сезона, да.
Но я думаю, что то, что произошло, уже позади. Я гораздо больше доволен победой команды, было важно продолжить набирать максимум очков. Я вполне доволен, но нам нужно думать о поединке, который состоится в среду (с "Хетафе" - прим.)", — цитирует бразильца Barca Blaugranes.
На счету Рафиньи 5 забитых мячей и 2 ассиста в 7 играх в текущем сезоне.
Популярное сейчас
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
- Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому
- Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО